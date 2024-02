FAÚ funguje kvůli dohledu nad protiruskými sankcemi na hranici možností, po ministerstvu chce personální posílení

Podnik spravující na sedmdesát budov v majetku Ruské federace je od loňského listopadu pod sankcemi s obstavenými nemovitostmi. Lidé musí platit nájem jen na účet pod kontrolou FAÚ. Obecně se v případech zmrazených nemovitostí má nájemné hradit bezhotovostně. Podle nájemníka, který v komplexu bydlí už několik let, ale platby v hotovosti fungují dál. Šéf sankcionovaného podniku Michail Saruchanov dlouhodobě na dotazy nereaguje.

„Lze uvažovat o obcházení sankcí, na druhou stranu myslím, že jsou možnosti, kterými se toto obcházení dá zjistit a nějakým způsobem postihovat,“ uvedl ředitel FAÚ Hylmar.

Po začátku ruské agrese na Ukrajině agenda FAÚ významně narostla. I když od té doby úřad personálně posílil, nestačí to. Objem práce opět vzrostl poté, co byl na národní sankční seznam zařazený právě ruský státní podnik pro správu nemovitostí v zahraničí. „Jsme na hraně našich kapacitních možností. Řešíme s ministerstvem financí otázky našeho posílení, vypadá to, že je to na dobré cestě,“ sdělil Hylmar.