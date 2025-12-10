Jihočeskou ODS opustila po Kubově odchodu asi třetina členů

Poté, co hejtman Martin Kuba oznámil odchod z ODS, opustila jihočeské občanské demokraty asi třetina členů, uvedl krajský místopředseda za ODS a senátor Tomáš Jirsa. Odchod by se podle odhadů měl týkat přibližně tří set lidí. ODS oznámila, že situace je v jižních Čechách po turbulencích posledních týdnů stabilizovaná a přicházejí noví lidé, nyní má základna přibližně šest set členů.
Kuba oznámil odchod z ODS 27. listopadu, zdůvodnil ho rozchodem v pohledech na politiku. Zamýšlí založit nové hnutí. Následovali jej další občanští demokraté, například ze 34 občanských demokratů v jihočeském krajském zastupitelstvu s Kubou odešlo třicet.
Jirsa nicméně očekává, že členská základna ODS na jihu Čech bude narůstat. „V reakci na regionální politické události vstupují do strany noví, mladí lidé,“ uvedl senátor. Vedení strany už dřív oznámilo, že se pokusí situaci stabilizovat a na jednání nynějších oblastních sněmů v regionu začal jezdit místopředseda ODS Martin Kupka.
„Po politicky turbulentních deseti dnech je jihočeská ODS konsolidovaná, ve velmi dobré kondici a s obnovenou manažerskou strukturou. Podle předběžných odhadů více než dvě třetiny členů v kraji nadále setrvávají,“ uvedla strana. „Členové ODS respektují více než třicetiletou historii naší strany. Dnes o to silněji vnímáme svou odpovědnost udržet jihočeskou ODS v této tradici a perspektivě,“ dodal Jirsa.
Členská základna ODS na jihu Čech byla jedna z nejsilnějších v Česku. Ke konci listopadu měla strana v republice 10 720 členů, jejichž počet však delší dobu kontinuálně klesá. V roce 2018 bylo v ODS 14 123 členů.