Ukrajinské elektrárny zamrzají, technici vybavení nahřívají párou i plameny

Podle ukrajinského ministra energetiky Denyse Šmyhala může Kyjev brzy přejít od nouzového vypínání proudu k tvrdým plánovaným odstávkám. Ve čtvrtek večer řekl, že situace během dne byla v sektoru nejtěžší od listopadu 2022. Masivní ruské údery ukrajinskou energetiku těžce poškodily. Experti bez ustání opravují elektrárny i přenosové sítě. Například v elektrárně na západě Ukrajiny, kde natáčel štáb ČT, energetici všemi způsoby ohřívají technické vybavení, které po ruských úderech zamrzá pod nánosem ledu a sněhu.

„Používáme plynové hořáky, děláme ohniště. Dřevo, uhlí. Uhlí došlo, takže teď spíš dřevo,“ vysvětlil pro ČT pracovník energetické firmy DTEK Pavel, proč přímo v areálu elektrárny zakládají oheň. Využívají i horkou páru. „Technika tu mrzne. Lidé jsou taky pořád na mrazu. Samotné vybavení, když se někde montuje, je studené. Kdyby fungovalo, vydává teplo, s čímž už se dá pracovat,“ dodal další technik Ihor.

Ruské útoky zasahují rozvodny, které jsou nejcitlivější částí ukrajinské energetiky. Když se podaří elektřinu vyrobit, je totiž potřeba ji ještě dostat ke spotřebitelům. „(Na Ukrajině) už nejsou žádné transformátory, které by DTEK mohl vzít a umístit. Potřebujeme pomoc. Vím, že některé země nám je dávají,“ uvedl pracovník energetické firmy Vitalij.

Zelenskyj v Davosu apeloval na Evropu, aby se naučila sama bránit
Projev Volodymyra Zelenského v Davosu

Podle jeho kolegy Serhije jsou nejčastějším terčem prvky, které vyžadují dlouhou obnovu či výrobu.

Energetická síť je jako pavučina vzájemně propojená elektrickým vedením a rozvodnami. Rusko útočí na konkrétní oblasti, čímž se snaží izolovat spotřebitele od hlavních zdrojů – jako jsou tepelné elektrárny. Ukrajinci tak musí energetické toky neustále regulovat – prioritou je kritická infrastruktura, pak domácnosti a nakonec podniky.

Ukrajina se přidala k evropské síti

Krátce po začátku ruské invaze se Ukrajina připojila k evropské síti, která ji teď zachraňuje rekordními dodávkami elektřiny. Ukrajinské ministerstvo energetiky za prioritu považuje nejen opravy starého, ale také budování nového elektrického vedení a transformátorů, což by pomohlo elektřinu přenášet do vzdálenějších regionů.

„Někdy se na nás zapomíná. Vzpomenou si jen, když není světlo nebo jsou chladné radiátory,“ postěžoval si pracovník firmy DTEK Pavel.

Od října Ukrajina přišla o schopnost generovat 8,5 gigawattů elektřiny, což pro představu je, jako kdyby najednou přestaly fungovat čtyři jaderné elektrárny Temelín. Země tak spoléhá nejen na odvážnou práci místních energetiků, ale taky na pomoc západních spojenců.

Většina Kyjeva zůstává kvůli ruským útokům bez elektřiny
Kyjev bez proudu, 21. ledna 2026

