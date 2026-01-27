Z obou stran byla překročena míra, hodnotí Nacher spor Macinky s Pavlem


Já bych určitě takovou SMS nepsal, uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) ke zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. „Na straně druhé bych zároveň SMS nezveřejnil,“ zkritizoval počínání hlavy státu. Podle Nachera byla z obou stran překročena míra. Přestože nesouhlasí se spoustou výroků a činů Filipa Turka (za Motoristy), šanci na ministerstvu by Turek podle něj dostat měl. Nacher to řekl v Interview ČT24, které moderovala Tereza Řezníčková. Tématem rozhovoru bylo také hospodaření kabinetu Andreje Babiše (ANO) a sestavení státního rozpočtu.

Prezident Petr Pavel na mimořádném brífinku prohlásil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Policie obdržela od kanceláře prezidenta republiky podnět k prošetření obsahu textových zpráv. Pavel zprávy postoupí také právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
Já bych určitě takovou SMS nepsal, uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) ke zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. „Na straně druhé bych zároveň SMS nezveřejnil,“ zkritizoval počínání hlavy státu. Podle Nachera byla z obou stran překročena míra. Přestože nesouhlasí se spoustou výroků a činů Filipa Turka (za Motoristy), šanci na ministerstvu by Turek podle něj dostat měl. Nacher to řekl v Interview ČT24, které moderovala Tereza Řezníčková. Tématem rozhovoru bylo také hospodaření kabinetu Andreje Babiše (ANO) a sestavení státního rozpočtu.
Poslanci se v úterý na sněmovní schůzi měli původně věnovat novele stavebního zákona či návrhu na přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami, nakonec se ale zabývali především kauzou zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) prezidentovi Petru Pavlovi. Zástupci opozice Macinkovo jednání označili za bezprecedentní a vyzvali předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), aby jej odvolal, pokud ministr nerezignuje sám.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) označil zprávy prezidentské kanceláři za politické vyjednávání. Dodal, že na summitu NATO by Česko prezident Petr Pavel neměl reprezentovat, neboť se „nepohybuje v ústavním rámci“, protože odmítá jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem. Podle Hradu je ve věci prezidentovy účasti na summitu relevantní shoda mezi hlavou státu a premiérem. Pavel označil Macinkovy zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Obsah zpráv prošetří centrála proti organizovanému zločinu.
Lídři opozičních stran reagují na oznámení prezidenta Petra Pavla o zprávách, které mu prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře posílal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Předseda ODS Martin Kupka označil Macinkovo jednání za mafiánské praktiky, předseda STAN Vít Rakušan chce využít všech možností, které opozice ve sněmovně má, aby jí premiér Andrej Babiš (ANO) a Macinka „vysvětlili vydírání prezidenta“. Babiš pozval prezidenta i ministra zahraničí na společné jednání. Macinkovy zprávy považuje za nešťastné, ne však za vydírání.
Chování ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) je projevem politické nezralosti a arogance, které nemají v porevolučních dějinách obdoby. Macinka by měl zvážit setrvání ve vládě. V České televizi to řekl prezidentův poradce a bývalý diplomat Michael Žantovský. Reagoval tak na informace prezidenta Petra Pavla o textových zprávách, které mu doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře Macinka. Prezident považuje textové zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Politologové nepředpokládají konec koalice.
Advokáti Tomáš Sokol a Jaroslav Ortman si myslí, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se zasláním aktuálních textových zpráv Hradu nedopustil vydírání ani jiného trestného činu. Oba poukázali na to, že pro naplnění skutkové podstaty vydírání by bylo zapotřebí násilí, pohrůžka násilí nebo pohrůžka jiné těžké újmy. Politický střet nelze za těžkou újmu považovat, podotkl Sokol.
Kvůli holocaustu se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) po válce budoval svět založený na dodržování pravidel, která snižují riziko dalších válek a genocidy. Je odpovědností každého přispět k tomu, aby tato pravidla platila i v současném světě, uvedl Vystrčil při vzpomínkovém setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu. Průvod světel projde i Terezínem. Lovosická radnice odhalila památník obětem na místě bývalé synagogy. Vzpomínkové akce se konají i ve světě, například v Berlíně nebo Osvětimi.
