Z obou stran byla překročena míra, hodnotí Nacher spor Macinky s Pavlem

Já bych určitě takovou SMS nepsal, uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) ke zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. „Na straně druhé bych zároveň SMS nezveřejnil,“ zkritizoval počínání hlavy státu. Podle Nachera byla z obou stran překročena míra. Přestože nesouhlasí se spoustou výroků a činů Filipa Turka (za Motoristy), šanci na ministerstvu by Turek podle něj dostat měl. Nacher to řekl v Interview ČT24, které moderovala Tereza Řezníčková. Tématem rozhovoru bylo také hospodaření kabinetu Andreje Babiše (ANO) a sestavení státního rozpočtu.