Macinka: Turek má jako zmocněnec podepsanou smlouvu. Bez nároku na finanční odměnu

Filip Turek (za Motoristy) má jako vládní zmocněnec pro politiku klimatu a Green Deal od úterý s ministerstvem životního prostředí podepsanou příkazní smlouvu. Webu tn.cz to řekl předseda Motoristů Petr Macinka, který je řízením tohoto resortu aktuálně pověřený. Turek, jehož prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí kvůli kontroverzním postojům a výrokům, bude funkci vykonávat bez nároku na finanční odměnu, úřad mu však bude proplácet nezbytné náklady, třeba cestovné, sdělil serveru Macinka.

Podle Macinky, který je také ministrem zahraničí, je řešení v souladu s usnesením Ústavního soudu, který označuje funkci zmocněnce jako funkci politickou, nikoli státně mocenskou. „Pozice zmocněnce má politicko-koordinační charakter, zmocněnec neřídí přímo výkon práce zaměstnanců ministerstva ani se nepodílí na správním rozhodování,“ uvedl pro tn.cz.

Vládní zmocněnec podle něho mimo jiné nemá stabilně přiděleného řidiče. Turek ale pro služební cesty bude moci využít služební vozidlo v obdobném režimu jako zaměstnanci ministerstva, sdělil rovněž Macinka.

Turkova smlouva s resortem, o jejímž uzavření vláda při jmenování zmocněnce rozhodla, se v minulém týdnu stala zdrojem diskusí. Představitelé opozice i právní experti upozorňovali, že by se poslanec svou prací na ministerstvu mohl dostat do rozporu se zákonem o střetu zájmů.

Motoristé svého čestného prezidenta Turka chtěli na pozici ministra životního prostředí, prezident Pavel ho ale opakovaně odmítl jmenovat. Zdůvodnil to tím, že poslanec opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování podle Pavla svědčí o tom, že v Turkově případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, napsala už dříve hlava státu v dopise zaslaném premiéru Andreji Babišovi (ANO). Motoristé kritiku odmítají a na Turkově nominaci nadále trvají.

