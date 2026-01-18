Budu silou navíc, řekl Turek o roli zmocněnce. Svárovská pochybuje o smyslu funkce


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
34 minut
Otázky Václava Moravce: Gabriela Svárovská a Filip Turek
Zdroj: ČT24

Čestný prezident Motoristů Filip Turek doufá, že v roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku na resortu životního prostředí bude „silou navíc“. „Připadá mi jako zásadní se takto věnovat Green Dealu,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce. Podle členky sněmovního výboru pro životní prostředí a spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské (klub Pirátů) Turek nebude moci funkci efektivně vykonávat.

Turek považuje Green Deal za jedno z nejzásadnějších témat. „Moje práce bude určitým způsobem koordinační,“ uvedl. Ve své pozici ovšem na základě příkazní smlouvy nebude mít žádné pravomoci k úřednictvu, může dávat jen doporučení a stanoviska. Již dříve uvedl, že se chce v první řadě zaměřit na emisní povolenky, které jsou podle něj pro Česko nevýhodné, a zjednodušení emisních tarifů.

Podle Svárovské se jedná o „funkci pro funkci“, jelikož Turek nebude moci mít okolo sebe tým lidí, kterým by mohl zadávat úkoly jako rešerše nebo psaní posudků. Z toho důvodu nebude moci efektivně funkci vykonávat, míní Svárovská.

Turek bude zmocněncem na resortu životního prostředí na základě smlouvy či dohody
Filip Turek (Motoristé)

Post zmocněnce přijal Turek podle svého vyjádření jako kompromis, protože je potřeba některé agendy na ministerstvu životního prostředí akutně řešit. Turek má koordinovat klimatickou politiku mezi resorty a věnovat se také vyjednávání s jednotlivými odbornými skupinami. Zaměří se na ekonomické dopady uvažovaných změn a zastupovat by měl Česko na některých unijních a neformálních mezinárodních jednáních.

Sněmovna zároveň v pátek hlasy vládní koalice vyzvala prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval členy vlády na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení vhodnosti adeptů. Výzva se týká Turka, kterého hlava státu kvůli jeho postojům a výrokům odmítla jmenovat ministrem životního prostředí, jmenovitě ale výzva Turka neuvádí. Resort dočasně vede šéf diplomacie a předseda Motoristů Petr Macinka.

Sněmovna vyzvala Pavla ke jmenování ministrů. Postoj Hradu nezměnila
Filip Turek (za Motoristy) a Petr Macinka (Motoristé)

Klimatická změna

Hosté Otázek Václava Moravce diskutovali také o klimatické změně a potřebě různých opatření. Turek navzdory poznatkům z drtivé většiny vědeckých studií zpochybnil, že hlavní příčinou klimatické změny je člověk. „Klima se mění miliony let, já nevím, jak to je, a je mi to popravdě jedno,“ prohlásil a dodal, že se klimatický panel OSN již několikrát spletl.

Svárovská uvedla, že podle průzkumů si většina Čechů uvědomuje dopady změn klimatu a podporuje různá opatření proti těmto změnám. Green Deal podle ní ale nepodporují, avšak připouští, že nemají ponětí o tom, co „zelená dohoda“ obsahuje.

Podle Turka zelená politika negativně dopadá především na daňové poplatníky, zmínil například emisní povolenky. „Našemu průmyslu přineslo ETS 1 nekonkurenceschopnost, ETS 2 přináší chudobu našemu obyvatelstvu, zdraží paliva a topení,“ prohlásil. Podle něj je zásadní emisní povolenky odmítnout.

Dodal, že evropská zelená politika klima nezmění. „Pokud všichni doma přestaneme topit uhlím, teplota planety se stejně moc nehne. Máme tady velké producenty oxidu uhličitého, jako je Čína, Spojené státy, Mexiko a další,“ uvedl. Čína ovšem například nedávno přestala odebírat elektřinu z Ruska, protože je z fosilních paliv a je dražší než čínská energie, která je z obnovitelných zdrojů a jaderných elektráren.

Podle Svárovské je evidentní, že Turek vůbec nerozumí tomu, čím se má na ministerstvu zabývat. „Dekarbonizace je obrovská příležitost pro české podnikatele a inovativní firmy. Zelená odvětví jsou třetí nejúspěšnější v exportu do Evropské unie a další zahraniční trhy, navíc jsme třetí v zaměstnanosti v zelených oborech průmyslu,“ uvedla. Dodala, že kdyby se Česká republika bránila zelené politice, dopady na společnost by prý byly drtivé.

„Uhlíkové bomby“ i vliv nejbohatších. Emise CO₂ klesají pomalu, varují organizace
Ilustrační foto

Green Deal je soubor řady politických iniciativ, který má EU nasměrovat k několika hlavním cílům, k nimž patří omezit emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent do roku 2030 proti hodnotám z roku 1990 a do poloviny století dosáhnout uhlíkové neutrality. Páteří dohody je soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55.

Státy EU vedené českým předsednictvím se tak například v říjnu 2022 dohodly s europarlamentem na pravidlech, která od roku 2035 prakticky znemožní prodej nových aut s klasickými spalovacími motory. Plánovaný zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory je jednou z nejvíce kritizovaných částí norem. Evropská komise ovšem plán zmírnila. Nový návrh požaduje, aby se emise oxidu uhličitého u nových aut snížily o devadesát procent proti úrovni z roku 2021.

Kritizován je také nový systém ETS 2 na obchodování s povolenkami, který se má rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle původních plánů měl platit od roku 2027. Díky tlaku Česka a dalších zemí bylo ale dojednáno, že bude o rok odložen a spuštěn až v roce 2028.

Za polovinu světových emisí může 36 společností, ukazuje analýza
Ilustrační foto

Výběr redakce

Velvyslanci EU se sešli kvůli celním hrozbám USA ohledně Grónska

Velvyslanci EU se sešli kvůli celním hrozbám USA ohledně Grónska

14:25Aktualizovánopřed 35 mminutami
Budu silou navíc, řekl Turek o roli zmocněnce. Svárovská pochybuje o smyslu funkce

Budu silou navíc, řekl Turek o roli zmocněnce. Svárovská pochybuje o smyslu funkce

před 52 mminutami
Místopředsedy ODS se stali Haas, Drobil, Červíček a Vondra

Místopředsedy ODS se stali Haas, Drobil, Červíček a Vondra

06:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Státy by měly přispět miliardu dolarů za stálé členství v Radě míru, žádá Trump

Státy by měly přispět miliardu dolarů za stálé členství v Radě míru, žádá Trump

00:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Syrská vláda uzavřela příměří s Kurdy vedenou aliancí

Syrská vláda uzavřela příměří s Kurdy vedenou aliancí

14:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka. Pavel kritiku odmítl

Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka. Pavel kritiku odmítl

14:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V rakouských Alpách vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu zabila lavina

V rakouských Alpách vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu zabila lavina

11:55Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Ruský dronový úder si v noci na neděli vyžádal dvě oběti, uvedl Zelenskyj

Ruský dronový úder si v noci na neděli vyžádal dvě oběti, uvedl Zelenskyj

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ceny Neuron dostali Kubala Havrdová, Jiří Grygar a mladé talenty

Během slavnostního galavečera v Planetáriu Praha ocenila nadace Neuron sedm nadějných vědkyň a vědců působících v Česku, předala cenu za propojení vědy s byznysem, cenu za rozvíjení lásky k vědě, kterou obdržel astrofyzik Jiří Grygar, a hlavní Cenu Neuron pro lékařku a vědkyni Evu Kubala Havrdovou za záchranu lidských životů a také poprvé udělila ocenění Rising Star pro zcela výjimečný talent.
před 6 mminutami

Budu silou navíc, řekl Turek o roli zmocněnce. Svárovská pochybuje o smyslu funkce

Čestný prezident Motoristů Filip Turek doufá, že v roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku na resortu životního prostředí bude „silou navíc“. „Připadá mi jako zásadní se takto věnovat Green Dealu,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce. Podle členky sněmovního výboru pro životní prostředí a spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské (klub Pirátů) Turek nebude moci funkci efektivně vykonávat.
před 52 mminutami

Místopředsedy ODS se stali Haas, Drobil, Červíček a Vondra

Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem v neděli v Praze pokračoval kongres ODS. Ten rozhodl mimo jiné o tom, že místa čtyř řadových místopředsedů obsadí poslanec Karel Haas, exministr životního prostředí Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra.
06:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka. Pavel kritiku odmítl

Prezident Petr Pavel nekonzultoval s vládou nabídku letounů pro Ukrajinu, reagoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v Otázkách Václava Moravce na zprávu, že Pavel měl při návštěvě Kyjeva říct, že Česko může v krátké době dodat několik středních bojových letadel. Podle Macinky se zachoval „jako slon v porcelánu“. Prezident odmítl kritiku, podle něj ukrajinská strana navrhla odkoupení letounů L-159, což označil za příležitost pro českého výrobce. Šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD) také podotknul, že prezidentovo vyjádření upravila ukrajinská média a později převzala ta česká.
14:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Lídr musí mít tah na branku a neohlížet se, zdůraznil nový předseda ODS Kupka

Nově zvolený předseda ODS Martin Kupka v Interview ČT24 hovořil o změnách ve straně, její budoucnosti a své roli jako lídra. „ODS musí lidem nabízet praktická a kompetentní řešení pro jejich každodenní život,“ uvedl. Moderátor Daniel Takáč se zeptal, zda se Kupka cítí být lídrem a neobává se třeba nového hnutí hejtmana jihočeského kraje Martina Kuby. „Lídr nemá obavy. Má tah na branku a snahu vytáhnout stranu co nejvýš. Nemůže se pořád ohlížet, to by byl slabý lídr,“ reagoval.
před 5 hhodinami

Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

Letadlo s propuštěným Čechem Janem Darmovzalem je na cestě z Venezuely, ve večerních hodinách by mohlo přistát v Praze. V Otázkách Václava Moravce to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česko je podle něj připraveno začít s obnovou diplomatických vztahů s Caracasem.
13:15Aktualizovánopřed 6 hhodinami

SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání

SPD a Motoristé nebudou ve sněmovně hlasovat pro vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. V diskusním pořadu televize Prima to v neděli řekli Okamura a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Babiš již dříve prohlásil, že se ke stíhání v kauze Čapí hnízdo vydat nenechá. Ministr průmysl Karel Havlíček (ANO) s tím souhlasí. Případ je podle něj zpolitizovaný a projednává se příliš dlouho.
před 7 hhodinami

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZu, řekl Havlíček

Vláda dál počítá s výkupem akcií ČEZu, proces bude trvat rok a půl až dva. V rozhovoru pro Týden v politice to uvedl první vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Přesný postup ministr průmyslu a obchodu nekomentoval – s ohledem na to, že jde o cenotvorné informace. Přípravné kroky by ale podle něj mohly začít v následujících měsících.
před 10 hhodinami
Načítání...