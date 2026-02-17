Pavel se sejde s Červeným. Předpokládá, že ho jmenuje ministrem

Prezident Petr Pavel se ve čtvrtek sejde s kandidátem na ministra životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé). Stejně jako v případě ostatních kandidátů před vznikem vlády Andreje Babiše (ANO) si chce při jednání vyslechnout jeho názory. Pavel předpokládá, že Červeného jmenuje členem vlády v pondělí 23. února ráno, řekl novinářům na tiskové konferenci při své úterní návštěvě Prahy.
Babiš v pondělí uvedl, že očekává neprodlené jmenování Červeného. Pavel prohlásil, že se s poslancem Motoristů sejde hned po konci své návštěvy hlavního města, tedy ve čtvrtek. „Předpokládám jeho jmenování v pondělí ráno, je to v podstatě nejrychlejší možný termín,“ uvedl.
Nového kandidáta oznámil premiér Babiš v pondělí. Náhradního uchazeče Motoristé navrhují poté, co prezident odmítl jmenovat na post ministra jejich čestného prezidenta Filipa Turka mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.
„Důvody jsem uvedl ve svém dopisu premiérovi, myslím, že byly dostatečně zargumentovány,“ řekl Pavel. V dopise hlava státu mimo jiné napsala, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Prezidentská kancelář nedávno uvedla, že Pavel je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává nový návrh předsedy vlády.
Turek zůstává vládním zmocněncem pro klimatickou politiku. V pondělí řekl, že Červený by měl na ministerstvu působit po jeho boku. Mají podle něj podobný náhled na boj s Green Dealem (Zelenou dohodou pro Evropu) a emisními povolenkami.
Pavel v úterý rovněž prohlásil, že své odmítnutí jmenovat Turka nebral jako zásadní spor mezi Hradem a Motoristy. Pokud to někdo tak interpretuje, je to jeho věc, dodal. Pro Pavla je věc uzavřená. „Celou situaci jsem nevnímal jako spor s Motoristy, ani o to, kdo z toho vyjde jako vítěz. Já jsem to považoval za věc principu. Mám tím na mysli nejmenování Filipa Turka ministrem čehokoliv,“ uvedl.