Zima vydrží do víkendu, pak se prudce oteplí

před 25 mminutami

Zimní počasí vydrží v Česku do nadcházejícího víkendu. Poté se ale výrazně oteplí, v neděli může být až 12 stupňů Celsia. Od soboty bude rovněž zataženo. Sněžit bude spíše na horách, v nižších polohách místy zaprší. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Meteorologové upozornili, že ve čtvrtek počasí v Česku okrajově ovlivní tlaková níže, která se prohlubuje nad severní Itálií. Večer a v noci na pátek kvůli tomu zesílí sněžení, které už ve čtvrtek ráno a dopoledne dorazí do jižních částí Česka. „Jinde dnes sněžení čekáme pouze ojediněle a na jihu Moravy může přechodně i pršet,“ podotkli meteorologové.

V noci na pátek bude ještě hodně mrznout a chladno bude i přes den. Maxima se dostanou pouze těsně nad nulu. Bude ale spíše slunečno. Večer se začne od západu zatahovat a místy bude sněžit nebo padat sníh s deštěm.

V sobotu už nejvyšší teploty vystoupají na šest stupňů Celsia, na Moravě zůstanou kolem nuly. Od západu bude občas sněžit nebo padat déšť se sněhem. Na Moravě a ve Slezsku může ještě napadnout až pět centimetrů sněhu, na horách i 15 centimetrů.

Také v neděli zůstane Morava chladnější, maxima tam budou okolo pěti stupňů. Ve zbytku Česka se dostanou i nad deset stupňů Celsia. Na východě a severovýchodě budou zpočátku padat mrznoucí srážky, sněžit bude jen nad 1100 metry nad mořem.

Zimní počasí vydrží v Česku do nadcházejícího víkendu. Poté se ale výrazně oteplí, v neděli může být až 12 stupňů Celsia. Od soboty bude rovněž zataženo. Sněžit bude spíše na horách, v nižších polohách místy zaprší. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
