VideoKanada navyšuje obranný rozpočet a chce víc podpořit domácí zbrojaře


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24
Horizont ČT24: Kanaďané výrazně navyšují obranný rozpočet
Kanada se rozhodla zrychlit tempo růstu výdajů na obranu. Premiér Mark Carney oznámil, že země dosáhne dvouprocentního podílu na hrubém domácím produktu už letos na jaře, tedy o deset let dříve, než bylo původně plánováno. Země, kterou USA a další spojenci kritizují za nedostatečné výdaje v této oblasti, chce také posílit domácí obranný sektor. Aktuálně vynakládá zhruba sedmdesát procent rozpočtu na americké zbraně a zbytek na domácí produkci. Ottawa chce tento poměr během dekády otočit.

Změny by mohly zhoršit vztahy se Spojenými státy. Kanadská vláda totiž prověřuje největší zbrojní zakázku poslední doby, tedy část už naplánované akvizice více než osmdesátky amerických stíhaček F-35. Část z nich by mohla teoreticky nahradit alternativní dodávka Gripenů. Podle některých kanadských médií ale velení samotného letectva dává přece jen přednost letadlům z USA – hlavně kvůli jejich technologické převaze.

