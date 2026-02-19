VideoZápad musí zmobilizovat své síly, míní Lipavský. Podle Vondráčka není odpověď na bojišti


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události, komentáře: Jednání o míru v rusko-ukrajinské válce
Hosté Událostí, komentářů debatovali o mírových jednáních mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. „Ukrajina hraje o všechno. Území je pro ně zásadní, ale na druhou stranu nevidím jiné řešení, než nabízí USA (územní ústupky). Odpověď se na bojišti nenajde,“ řekl šéf zahraničního výboru sněmovny Radek Vondráček (ANO). Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) vyjednávání také vítá, ale zdůrazňuje, že Západ musí zmobilizovat všechny své síly, protože to je podle něj to jediné, co na Moskvu platí. „Nedali jsme do boje proti Rusku dostatek zdrojů, aby se to podařilo ukončit,“ míní Lipavský. Oba se shodli, že by Evropa měla mít v těchto jednáních svého vyjednavače. Diskusi moderoval Lukáš Dolanský.

Západ musí zmobilizovat své síly, míní Lipavský. Podle Vondráčka není odpověď na bojišti

VideoZápad musí zmobilizovat své síly, míní Lipavský. Podle Vondráčka není odpověď na bojišti

VideoZápad musí zmobilizovat své síly, míní Lipavský. Podle Vondráčka není odpověď na bojišti

