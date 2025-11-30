Nawrocki zrušil schůzku s Orbánem. Vadí mu cesta do Moskvy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Polský prezident Karol Nawrocki se nesejde s maďarským premiérem Viktorem Orbánem kvůli jeho nedávné cestě do Moskvy. S odvoláním na prezidentova spolupracovníka to v neděli napsala polská média. Polská hlava státu se chystá do Maďarska ve středu na summit prezidentů Visegrádské skupiny (V4), kterou tvoří Polsko, Maďarsko, Česko a Slovensko. Setkání s prezidenty V4 má Nawrocki nadále v plánu.

„Karol Nawrocki se rozhodl omezit program své návštěvy v Maďarsku pouze na summit prezidentů Visegrádské skupiny v Ostřihomi," sdělil v neděli šéf zahraničního odboru polské prezidentské kanceláře Marcin Przydacz na síti X.

Server Rzeczpospolita v této souvislosti píše, že Nawrocki ve středu jede na dvoudenní cestu do Maďarska, kde se zúčastní jednání prezidentů zemí V4 v Ostřihomi, přičemž ve čtvrtek měl v plánu v doprovodu své manželky navštívit také Budapešť a setkat se tam se svým maďarským protějškem Tamásem Sulyokem a premiérem Orbánem.

Ten je považován za hlavního spojence ruského vůdce Vladimira Putina v Evropské unii a jeho země navzdory snaze EU ukončit odběr ruských energií nadále usiluje o dodávky ruské ropy a plynu. V pátek se Orbán vypravil do Moskvy, kde jednal s Putinem, na jehož příkaz ruská armáda v roce 2022 otevřeně napadla Ukrajinu.

Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský vůdce Vladimir Putin na jednání v Moskvě
Zdroj: Alexander Nemenov/Pool via Reuters

Orbán pak prohlásil, že jeho země hodlá pokračovat ve spolupráci s Moskvou a maďarská energetika se bude nadále opírat o dovoz z Ruska. Orbán si nedávno vyjednal výjimku z amerických sankcí na využívání ruské ropy a plynu.

Podle Prydacze se nyní plány polského prezidenta ohledně plánované cesty do Maďarska změnily, spolupracovník prezidenta přitom zmínil Orbánovu návštěvu Moskvy. „Bezpečnost Evropy závisí na solidaritě i v oblasti energetiky,“ píše Prydacz. Nawrocki podle něj bude v Ostřihomi jednat s prezidenty Česka, Slovenska a Maďarska o bezpečnosti a spolupráci ve střední Evropě.

