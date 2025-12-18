Polský ústavní soud není nezávislý a nestranný, uvedl Soudní dvůr EU


18. 12. 2025Aktualizovánopřed 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Polský ústavní soud porušil několik základních zásad práva Evropské unie. Nesplňuje ani požadavky kladené na nezávislý a nestranný soud kvůli nesrovnalostem při jmenování tří jeho členů a předsedkyně, uvedl v rozhodnutí Soudní dvůr EU. Soud v Lucemburku rozhodoval o žalobě Evropské komise (EK), podané ještě v době, kdy v Polsku byla u moci vláda nyní opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS).

Komise v předloňské žalobě vytýkala polskému ústavnímu soudu, že v rozhodnutích z července a října 2021 označil některá ustanovení smluv EU za neslučitelná s polskou ústavou, čímž „výslovně zpochybnil přednost práva EU“ nad právem národním. Polsko podle EK také nedodrželo své závazky vůči Unii tím, že polský „ústavní soud nesplňuje požadavky na nezávislý a a nestranný soud“.

Tyto výhrady souvisely s pochybeními při jmenování tří členů ústavního soudu v prosinci 2015 a předsedkyně ústavního soudu v prosinci 2016. Podle kritiků polských poměrů tehdy ústavní soud fakticky ovládla vládnoucí strana PiS.

Soud: Polsko musí zaplatit 320 milionů eur za dřívější porušení práva EU
Soudní dvůr EU

Soudní dvůr EU ještě nikdy dříve takovou kauzu nerozhodoval, napsal polský list Gazeta Wyborcza. Případ posuzovalo patnáct soudců pod vedením předsedy soudního dvora, Belgičana Koena Lenaertse. Ve svém rozhodnutí soud plně vyhověl žalobě Komise a potvrdil pochybení Polska.

Na „ústavní identitu“ se odvolávat nelze, míní soud

„Polsko se nemůže odvolávat na svou ústavní identitu, aby se vyhnulo dodržování sdílených hodnot zakotvených v článku 2 Smlouvy o EU, jako je právní stát, účinná soudní ochrana a nezávislost soudnictví. Tyto hodnoty tvoří samotný základ identity EU, ke které Polsko svobodně přistoupilo,“ upozornil soudní dvůr v tiskové zprávě.

Připomněl, že členské státy se nemohou vyhýbat právně závazným povinnostem a vnitrostátní soudy nemohou jednostranně určovat rozsah a meze pravomocí svěřených Evropské unii.

Polsko zákazem potratů porušilo úmluvu o lidských právech
Ilustrační foto

„Jmenování tří soudců polského ústavního soudu v prosinci 2015 a jeho předsedkyně v prosinci 2016 bylo provázeno porušením základních pravidel týkajících se jmenovacích postupů v Polsku. Polský ústavní soud proto nesplňuje požadavky nezávislého a nestranného soudu zřízeného zákonem ve smyslu práva EU,“ konstatoval unijní soud.

Pochybení se týkala výběru soudců, které zvolili polští poslanci na místa už obsazená dříve vybranými soudci. Jejich přísahu však odmítl přijmout tehdejší prezident Andrzej Duda, spojenec PiS. Pochybení se týkala také pozdějšího výběru předsedkyně ústavního soudu Julije Przylembské, zvolené bez vyžadovaného usnesení shromáždění soudců ústavního soudu, ale za účasti zpochybňovaných tří členů ústavního soudu, připomněla Gazeta Wyborcza.

Przylembská byla pokládaná za blízkou šéfovi PiS Jaroslawu Kaczyńskému.

PiS způsobila chaos v justici, zní kritika

Soudní dvůr podotkl, že žalobu proti členskému státu, který nesplnil své povinnosti podle práva EU, může podat Komise nebo jiný členský stát. Pokud Soudní dvůr shledá nesplnění povinnosti, musí dotyčný členský stát neprodleně vyhovět rozsudku. Pokud EK usoudí, že členský stát rozsudek nesplnil, může podat další žalobu, požadující uložení finančních sankcí.

„Nacionalistická strana PiS během svých dvou období u moci v letech 2015 až 2023 zavedla soudní reformy, které podle Bruselu podkopávají právní stát a které podle kritiků způsobily chaos v justici,“ napsala agentura Reuters. Připomněla, že nálezy ústavního soudu s dominujícím podílem soudců dosazených PiS o nadřazenosti polské ústavy nad právem EU nynější proevropská polská vláda premiéra Donalda Tuska neuznává. Ale vláda dosud neuspěla ve snaze zrušit kontroverzní změny v justici, protože ji zablokovali dva po sobě jdoucí „nacionalističtí prezidenti“, podporující justiční reformu PiS.

Nynější ministr spravedlnosti Waldemar Żurek řekl v prosinci 2025 Reuters, že s prosazováním změn v ústavním soudu, včetně jmenování nových nezávislých soudců, čeká právě na rozhodnutí Soudního dvora EU.

PiS chce bránit Polsko před vlivem Evropské unie
Jaroslaw Kaczyński

Výběr redakce

Pavel jmenoval ústavním soudcem Michala Bartoně

Pavel jmenoval ústavním soudcem Michala Bartoně

11:29Aktualizovánopřed 6 mminutami
„Nemůžeme si dovolit selhat.“ Summit EU řeší půjčku pro Ukrajinu

„Nemůžeme si dovolit selhat.“ Summit EU řeší půjčku pro Ukrajinu

04:07Aktualizovánopřed 14 mminutami
Provoz na D1 na Vysočině byl po hromadné nehodě plně obnoven

Provoz na D1 na Vysočině byl po hromadné nehodě plně obnoven

09:18Aktualizovánopřed 24 mminutami
Na Orlickoústecku se srazil vlak s nákladním autem

Na Orlickoústecku se srazil vlak s nákladním autem

09:52Aktualizovánopřed 34 mminutami
Polský ústavní soud není nezávislý a nestranný, uvedl Soudní dvůr EU

Polský ústavní soud není nezávislý a nestranný, uvedl Soudní dvůr EU

11:23Aktualizovánopřed 41 mminutami
Hrad potvrdil Turkovi schůzku s prezidentem Pavlem

Hrad potvrdil Turkovi schůzku s prezidentem Pavlem

před 48 mminutami
Havlův odkaz je zvláště letos stále aktuální, uvedl Vystrčil

Havlův odkaz je zvláště letos stále aktuální, uvedl Vystrčil

07:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Brazilský Kongres schválil návrh zákona, který by Bolsonarovi zkrátil vězení

Brazilský Kongres schválil návrh zákona, který by Bolsonarovi zkrátil vězení

01:51Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

„Nemůžeme si dovolit selhat.“ Summit EU řeší půjčku pro Ukrajinu

V Bruselu začal summit EU. Lídři sedmadvacítky budou řešit hlavně další finanční podporu Ukrajiny. Nemůžeme si dovolit selhat, řekla šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová. V případě využití zmrazených ruských aktiv musí nést riziko všechny státy Unie, uvedla pak šéfka Komise Ursula von der Leyenová. Česko na summitu zastupuje nový premiér Andrej Babiš (ANO). Vrcholné schůzky se osobně účastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
04:07Aktualizovánopřed 14 mminutami

Ruští pohraničníci krátce vnikli do Estonska

Tři ruští pohraničníci ve středu nelegálně překročili hranici do sousedního Estonska, kde pobývali asi dvacet minut, než se vrátili do Ruské federace. Serveru Delfi to řekl estonský ministr vnitra Igor Taro. Estonsko je členem Evropské unie i NATO.
před 37 mminutami

Polský ústavní soud není nezávislý a nestranný, uvedl Soudní dvůr EU

Polský ústavní soud porušil několik základních zásad práva Evropské unie. Nesplňuje ani požadavky kladené na nezávislý a nestranný soud kvůli nesrovnalostem při jmenování tří jeho členů a předsedkyně, uvedl v rozhodnutí Soudní dvůr EU. Soud v Lucemburku rozhodoval o žalobě Evropské komise (EK), podané ještě v době, kdy v Polsku byla u moci vláda nyní opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS).
11:23Aktualizovánopřed 41 mminutami

Brazilský Kongres schválil návrh zákona, který by Bolsonarovi zkrátil vězení

Brazilský Kongres v noci na čtvrtek schválil návrh zákona o snížení trestu pro exprezidenta Jaira Bolsonara, informovala agentura AFP. Bolsonaro si za plánování státního převratu odpykává trest 27 let a tři měsíce vězení. Díky návrhu zákona by se doba, kterou musí strávit ve vězení, mohla zkrátit na dva roky a čtyři měsíce od začátku výkonu trestu. Normu ale může ještě vetovat současná hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva. Podle AFP však parlament může prezidentské veto přehlasovat.
01:51Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Slovenský vládní speciál měl v Bruselu nehodu, podle Fica nevzlétne

Slovenský vládní speciál měl na letišti v Bruselu nehodu. Do trupu letadla narazil vůz se schody pro výstup, píší slovenská média. Slovenský premiér Robert Fico (Smer), kterého stroj ve středu přepravil na summit EU a další schůzky, uvedl, že stroj není schopný letu.
před 4 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů debatovali o finanční podpoře Ukrajiny

Je logické použít zmrazená ruská aktiva na obranu Evropy proti agresorovi, sdělil v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS). Odkazoval tím na myšlenku poskytnout Ukrajině bránící se ruské agresi reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy nacházejícími se v Belgii. Ta se však obává právních důsledků. Bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) míní, že se jedná o právně i politicky komplikovaný krok, záruky pro Belgii ze strany evropských států by však považoval za dobrou cestu. Podle poslance Denise Doksanského (ANO) by Evropa Ukrajinu podporovat měla, stejně jako expert Motoristů na zahraniční politiku Jan Zahradil však nechce, aby za půjčky ručilo společně s dalšími zeměmi také Česko.
před 4 hhodinami

Po úderu USA na loď údajně pašující drogy v Tichomoří zemřeli čtyři lidé

Americká armáda ve středu ve východním Tichomoří zasáhla další loď, která podle ní pašovala drogy, a zabila čtyři osoby. Ve čtvrtek o tom informovala agentura AP. Počet obětí 26 známých úderů zahájených v září tím vzrostl na nejméně 99.
04:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami

USA prodají Tchaj-wanu zbraně za miliardy dolarů, tvrdí Tchaj-pej

Americká vláda pokračuje v prodeji zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů (přes 230,5 miliard korun). S odvoláním na tchajwanské ministerstvo obrany to ve čtvrtek napsala agentura Reuters, podle níž se jedná o největší balíček zbraní, který Spojené státy samosprávnému ostrovu dosud dodaly. Tchaj-wan čelí rostoucímu vojenskému tlaku Číny, která jej považuje za svou součást.
03:53Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...