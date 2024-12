ŽIVĚ: Senátoři se sešli k důchodové reformě

Senát začíná projednávat důchodovou reformu, kterou chce vláda mimo jiné postupně zvýšit věk odchodu do penze z 65 na 67 let. Zdůvodňuje to nutností zajistit financování důchodů i pro budoucí penzisty. I když má k reformě výhrady opozice, odbory i část členů horní komory z frakcí vládních stran, senátní výbory ji doporučily schválit beze změn.

Koaliční senátoři mají reformu penzí za ekonomickou nutnost. Diskusi očekávají nad náročnými profesemi. Opoziční hnutí ANO připravilo sedm pozměňovacích návrhů, které bez úspěchu v úterý představilo na sociálním výboru. V programu zasedání ANO neúspěšně navrhlo zařadit před důchodovou reformu diskusi o zvýšení platů politiků. Chce jednat i o plánovaném zániku části poboček úřadů práce. K nejspornějším částem reformy patří omezení počtu pracovníků v náročných profesích s nárokem na předčasný důchod bez jeho krácení. Nárok na něj by měli mít podle reformy pouze pracovníci v náročných profesích nejrizikovější čtvrté kategorie, což prosadila koalice ve sněmovně. Týkalo by se to tak jen zhruba dvanácti tisíc ze 120 tisíc lidí.

