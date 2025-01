Vláda schválila návrh povinného spoření firem na penzi části náročných profesí

Kabinet schválil návrh zákona s povinným příspěvkem zaměstnavatelů do spoření na stáří místo možnosti dřívější penze, který předložili vládní poslanci. Na tiskové konferenci to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Autoři navrhují, aby sněmovna schválila předlohu zrychleně a změny začaly platit od července. Odbory i organizace zaměstnavatelů s normou i způsobem její přípravy nesouhlasí.

Podle vládou schválené normy by pracovníkům třetí kategorie, kteří odpracují alespoň jedenáct směn za měsíc, měla firma spořit čtyři procenta vyměřovacího základu výdělku. Při třech až deseti směnách by to byla tři procenta. Podmínky pro čerpání takzvaného předdůchodu by se měly lidem s rizikovou prací zmírnit.

Mírnější podmínky pro čerpání předdůchodu

Podnik bude muset zaměstnance informovat, že mají na příspěvek nárok. Lidé budou firmě muset nahlásit, že spoření chtějí. Dodat musí číslo účtu penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření. Od dalšího měsíce po nahlášení by měli peníze začít dostávat. Pokud by zaměstnavatel neplatil, hrozila by mu pokuta až dva miliony korun. Kdyby nevydal o příspěvku pracovníkům potvrzení, sankce by činila až dvě stě tisíc korun. Řešit to má inspekce práce.

Podle autorů má zákon zmírnit pracovníkům třetí kategorie podmínky pro čerpání předdůchodu. Nyní je nutné spořit alespoň deset let a našetřit částku, aby pokryla měsíční splátku alespoň třicet procent průměrné mzdy po dva roky. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se podmínka spořit alespoň deset let ruší. Stanjura podotkl, že příspěvek zaměstnavatelů do padesáti tisíc korun ročně je osvobozený od daně.