Délka soudních řízení se zkracuje, digitalizace má tempo ještě navýšit

Opozice kritizuje roztříštěnost systémů

Další zrychlení řízení má podle Decroix přinést digitalizace. Klíčovým projektem je zavedení elektronického soudního spisu, který má postupně nahradit papírové dokumenty. „Dnes jsme stále v situaci, kdy mezi jednotlivými soudy musí putovat ten papírový spis. Samozřejmě by zásadním způsobem pomohlo, kdyby soudci mohli mít k dispozici spis třeba předem elektronicky,“ uvedla s tím, že na systému ministerstvo aktuálně pracuje.

Opoziční strany ale vládu kritizují za pomalý postup. Podle předsedy sněmovního ústavně-právního výboru Radka Vondráčka (ANO) je digitalizační infrastruktura roztříštěná. „Máme přes padesát nezávislých informačních systémů v rámci justice. Potřebujeme jeden, kde to bude propojené. Máme případy, kdy jeden systém nespolupracuje s druhým a musí tam být ten fyzický článek – zapisovatelka, která to přepisuje z jednoho systému do druhého,“ uvedl.

Nízké platy komplikují obsazení pozic na soudech

Podle Soudcovské unie přispívají ke zkrácení lhůt i administrativní pracovníci. Jejich role je však dlouhodobě podfinancovaná, což komplikuje nábor nových zaměstnanců. „Ve velkých městech a aglomeracích, kde je velká nabídka jiných pracovních pozic, zejména ze soukromého sektoru nebo velkých nadnárodních společností, je to velice obtížné,“ upozornil první viceprezident unie Roman Lada.

Odboráři proto dlouhodobě volají po samostatných platových tabulkách pro zaměstnance soudů, které by lépe odpovídaly náročnosti jejich práce. Ty by měly být oddělené od zbytku státní správy.