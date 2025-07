ÚS: Informace z veřejného líčení se až na nezbytné případy poskytnout musí

Nezbytné případy jsou takové, kdy by soud na základě poměřování shledal pro neposkytnutí informací důvod v demokratické společnosti nezbytný k ochraně jiných konkurujících práv či hodnot. „Ústavní soud neshledal v odůvodnění napadených rozhodnutí legitimní důvod pro tak zásadní omezení práva na informace,“ vysvětlil Hulmák. Doplnil, že pro aplikaci výjimky ze zákona o svobodném přístupu k informacím je potřeba podrobnějšího zkoumání a posouzení a výklad správních soudů neobstojí. Výjimka se vztahuje na rozhodovací činnost soudů.

Zatímco obecné soudy uvedly, že poskytnutí protokolu o výslechu by představovalo nepřípustně extenzivní, široký výklad stěžovatelova práva na informace, ÚS shledal, že neposkytnutí informací je možné pouze v nezbytných případech, uvedl soudce zpravodaj Milan Hulmák. Nález je dostupný na webu soudu .

„Tento pojem by měl být chápán úžeji. Je nepřiměřené, aby protokoly z přípravného řízení byly vydávány a protokoly ze soudního řízení, které je veřejně přístupné, nikoliv. Takhle extenzivní výklad je v rozporu se smyslem a účelem výjimky,“ doplnil Hulmák. Zároveň uvedl, že Ústavní soud navazoval na dřívější judikaturu, a kdyby ji podle něj správní soudy respektovaly, tak by samy měly zaujmout názor, že jejich výklad výjimky neobstojí.

Kauza podplácení

Spolek usiloval o protokol výslechu obviněného před soudem, při kterém se měl doznat ke skutku kvalifikovanému jako trestný čin podplácení a vyslovit souhlas s podmíněným zastavením trestního stíhání. Spolek měl v daném případě podezření, že se justice snažila chránit identitu mediálně známé osoby zadržené pod vlivem alkoholu, která se pokusila uplatit policisty penězi a vstupenkami na Matějskou pouť.

Advokát spolku Šimon Mach řekl, že šlo o Jana Kočku mladšího. Policisté ho opilého za volantem zastavili v roce 2009. O devět let později se zabil na dálnici při nehodě, kterou způsobil pod vlivem alkoholu i drog.

Mach je s výrokem Ústavního soudu spokojen. „Mám za to, že precizně vymezil podmínky, za kterých má být právo na informace omezeno. Je to velmi významný přelom v získávání informací ze skončených řízení,“ řekl Mach. Podle něj celé soudní řízení s obviněným vykazovalo některé nestandardní prvky, proto se spolek pídil po informacích, přičemž boj o ně se soudy trval několik let.