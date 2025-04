Nadměrná CT vyšetření mohou být za pěti procenty případů rakoviny v USA, varuje studie

Nadměrná vyšetření metodou CT – neboli výpočetní tomografie – mohou být původcem každého dvacátého případu rakoviny v USA. Do budoucna před tím varuje nová studie, která pracovala s výsledky více než 60 milionů pacientů. V Česku je počet těchto vyšetření nižší a studie slouží především jako varování, míní přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Lukáš Lambert.

Lékař sdělil, že CT vyšetření představuje malé riziko, ale zároveň zdůraznil, že mnohem větší riziko by pro pacienta znamenalo, kdyby vyšetření nepodstoupil. „Přístroje jsou kalibrovány a nad riziky je určitý dohled, který provádí jak úřad jaderné bezpečnosti, tak například i místní oddělení radiační ochrany,“ dodal.

„Jedná se o velmi kvalitně zpracovanou studii, která pochází se Spojených států amerických, kde je tento problém podstatně větší než v České republice. Můžeme si všimnout, že se tam provádělo zhruba jedno a půl CT vyšetření na pacienta za rok. V tuzemsku je to podstatně méně,“ přiblížil Lambert.

Studie podle něj představuje především zdvižený varovný prst, který má vést k zamyšlení, zda jsou všechna vyšetření CT odůvodněná.

„Chtěl bych hlavně říct, že pokud je to vyšetření indikováno, tak aby se ho lidé nebáli podstupovat. Musí vědět, že určité riziko tam je, že to není bez ‚ztráty kytičky‘ a musí při tom vyšetření spolupracovat, aby vyšlo dobře hned na první pokus. Pokud je to vyšetření indikované, tak je určitě potřeba ho podstoupit,“ sdělil lékař.