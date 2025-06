Nejtěžší je obohatit uran, říká fyzik o výrobě atomové bomby

Izraelská operace Vzpínající se lev , která začala v pátek nad ránem, se zaměřila na íránský jaderný a raketový potenciál. Jejím cílem bylo zabránit Íránu v obohacování uranu, který by mohl využít pro výrobu atomové zbraně.

V poslední době se podle něj objevily informace, které to upřesnily: Írán by měl mít k dispozici asi čtyři sta kilogramů uranu obohaceného nad šedesát procent, tedy schopného využití ve zbrani. „Nevíme ale, jak v těchto aktivitách pokračují. Máme informace pouze od Mezinárodní agentury pro atomovou energii o tom, jaká má Írán zařízení a kolik je tam materiálu,“ říká Novák.

Know-how ani lidé Íránu nechybí

„Udělat jadernou zbraň je celkem jednoduché,“ připouští Novák. „Na to není zapotřebí nějaké extrémní know-how. Potřeba je technologie, kterou se vyrobí ten jaderný materiál – to je na tom nejtěžší.“ Právě proto se podle něj tak intenzivně diskutuje o obohacovacích závodech; to jsou místa, kde může materiál pro jadernou zbraň vzniknout.

Obohacování uranu je náročné s ohledem na čas, materiál i techniku. „Je zapotřebí opravdu velká továrna, která bude dnem i nocí obohacovat,“ říká vědec. Zvenčí se nedá rozlišit zařízení, které obohacuje uran pro použití v elektrárně, od toho, jež má obohacovat pro atomovou zbraň. „Bohužel, fyzika funguje tak, že množství potřebných centrifug není nějak větší nebo menší.“