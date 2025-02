Francie výrazně omezí věčné chemikálie. Další státy se na to chystají

Evropská unie už několik let jedná o zákazu až deseti tisíc druhů PFAS a současně k nim chce hledat alternativy. V návrhu omezení se uvádí, že by se mělo co nejvíce zamezit uvolňování PFAS do životního prostředí. Cílem návrhu je snížení jejich emisí do prostředí o 96 procent za 30 let od přijetí. Vzhledem k tomu, že PFAS jsou chemicky velmi stabilní, je důležité zohlednit jejich uvolňování ve všech fázích životního cyklu, tedy při výrobě, použití a likvidaci.

Ve Spojených státech se začaly tyto chemikálie regulovat loni, zatím ve velmi omezeném množství. Dne 10. dubna 2024 vyhlásila agentura EPA limity pro šest typů PFAS v pitné vodě v rámci svého národního nařízení o primárních zdrojích pitné vody (NPDWR). V rámci tohoto nařízení EPA stanovila právně vymahatelné limity (maximální úrovně kontaminace) pro šest PFAS v pitné vodě.