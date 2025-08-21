Německo čelí nárůstu podpory krajní pravice. A to nejen v případě Alternativy pro Německo, která je ve spolkovém parlamentu druhou nejsilnější partají. V někdejší východní komunistické části země posilují také neonacistická hnutí a spolky, jako je například Třetí cesta. Symbolem trendu se stalo město Spremberg v Braniborsku.
Hajlující děti a hákové kříže trápí německý Spremberg
„Hákové kříže, runy SS, Heil Hitler, rasistické výroky, urážky a výhrůžky,“ vyjmenovává nezařazená starostka Christine Herntierová, s čím se setkávají obyvatelé dvacetitisícového Sprembergu. Výjimkou nejsou ani dvanáctileté děti, které při pozdravu hajlují.
Otevřený dopis a svým způsobem volání o pomoc od osmašedesátileté starostky obletěl celé Německo a přitáhl pozornost k akutnímu nárůstu extremismu. „Očekávám od občanů, že tomu budou věnovat víc pozornosti,“ dodává k tomu, proč se rozhodla prolomit ticho a o problému veřejně promluvit.
Ve Sprembergu sílí pravicově extremistické uskupení Třetí cesta, které aktivně nabírá nejen mladé lidi, ale i děti. Strana se snaží budovat silnou komunitu skrze propagaci fitness a bojových sportů. Jako svůj cíl deklaruje dosažení etnicky homogenního a silného Německa revoluční cestou.
Poslanec AfD mluví o humbuku
To, že má město problém, připouštějí všichni, se kterými se štáb ČT dal do řeči. Dokud ale nedochází k útokům a násilí, zdráhají se hovořit o extremismu. Řešit celou věc veřejně považují za špatné, i proto se všichni oslovení lidé zdráhali mluvit o problému na kameru.
Devadesátá léta byla podle starostky ve Sprembergu hororová. Čtvrtina obyvatel přišla po německém znovusjednocení o práci a město se tehdy potýkalo s násilím neonacistů. Dnešní nacionalistická opozice tvrdí, že Herntierová ve srovnání s tehdejší dobou přehání. „Já si spíš myslím, že díky tomu celému humbuku, který vyvolala starostka, (extremisté) zase trochu nabrali vítr do plachet,“ míní poslanec braniborského parlamentu za AfD Michael Hanko.
O víkendu ve městě na podporu starostky i proti ní demonstrovalo asi 150 lidí. Ve čtvrtek do města přijede braniborský ministr vnitra jednat o dalším postupu.
Také Alternativa pro Německo je úřady považována za extremistickou, na rozdíl od neonacistické Třetí cesty ale sbírá politické úspěchy. Ve Sprembergu v posledních dvou volbách zvítězila s více než čtyřiceti procenty hlasů. Příští rok se ve spolkové republice konají patery zemské volby a podle průzkumu agentury INSA většina veřejnosti počítá s tím, že v nich AfD poprvé v historii získá křeslo zemského premiéra.