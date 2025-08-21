Hajlující děti a hákové kříže trápí německý Spremberg


Události: V Německu posiluje krajní pravice
Německo čelí nárůstu podpory krajní pravice. A to nejen v případě Alternativy pro Německo, která je ve spolkovém parlamentu druhou nejsilnější partají. V někdejší východní komunistické části země posilují také neonacistická hnutí a spolky, jako je například Třetí cesta. Symbolem trendu se stalo město Spremberg v Braniborsku.

„Hákové kříže, runy SS, Heil Hitler, rasistické výroky, urážky a výhrůžky,“ vyjmenovává nezařazená starostka Christine Herntierová, s čím se setkávají obyvatelé dvacetitisícového Sprembergu. Výjimkou nejsou ani dvanáctileté děti, které při pozdravu hajlují.

Otevřený dopis a svým způsobem volání o pomoc od osmašedesátileté starostky obletěl celé Německo a přitáhl pozornost k akutnímu nárůstu extremismu. „Očekávám od občanů, že tomu budou věnovat víc pozornosti,“ dodává k tomu, proč se rozhodla prolomit ticho a o problému veřejně promluvit.

V Německu vzrostl počet pravicových extremistů, uvedla tajná služba
Demonstrace pravice v berlínské čtvrti Friedrichshain

Ve Sprembergu sílí pravicově extremistické uskupení Třetí cesta, které aktivně nabírá nejen mladé lidi, ale i děti. Strana se snaží budovat silnou komunitu skrze propagaci fitness a bojových sportů. Jako svůj cíl deklaruje dosažení etnicky homogenního a silného Německa revoluční cestou.

Poslanec AfD mluví o humbuku

To, že má město problém, připouštějí všichni, se kterými se štáb ČT dal do řeči. Dokud ale nedochází k útokům a násilí, zdráhají se hovořit o extremismu. Řešit celou věc veřejně považují za špatné, i proto se všichni oslovení lidé zdráhali mluvit o problému na kameru.

Devadesátá léta byla podle starostky ve Sprembergu hororová. Čtvrtina obyvatel přišla po německém znovusjednocení o práci a město se tehdy potýkalo s násilím neonacistů. Dnešní nacionalistická opozice tvrdí, že Herntierová ve srovnání s tehdejší dobou přehání. „Já si spíš myslím, že díky tomu celému humbuku, který vyvolala starostka, (extremisté) zase trochu nabrali vítr do plachet,“ míní poslanec braniborského parlamentu za AfD Michael Hanko.

Německá kontrarozvědka označila AfD za pravicově extremistickou stranu
AfD

O víkendu ve městě na podporu starostky i proti ní demonstrovalo asi 150 lidí. Ve čtvrtek do města přijede braniborský ministr vnitra jednat o dalším postupu.

Také Alternativa pro Německo je úřady považována za extremistickou, na rozdíl od neonacistické Třetí cesty ale sbírá politické úspěchy. Ve Sprembergu v posledních dvou volbách zvítězila s více než čtyřiceti procenty hlasů. Příští rok se ve spolkové republice konají patery zemské volby a podle průzkumu agentury INSA většina veřejnosti počítá s tím, že v nich AfD poprvé v historii získá křeslo zemského premiéra.

