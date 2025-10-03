Němci si připomínají Den znovusjednocení, kdy se po pádu komunismu v Německé demokratické republice (NDR) obě Německa sjednotila. Přestože je proces v rámci společnosti hodnocen kladně, rozdíly mezi východem a západem země se dosud nepodařilo smazat. Kancléř Friedrich Merz proto při příležitosti oslav zdůraznil, že řešení strukturálních problémů země je úkolem nejen politiků, ale celé společnosti.
Německo je už třicet pět let znovusjednocené, rozdíly ale nezmizely
Podle průzkumů veřejného mínění více než 90 procent obyvatel Německa považuje znovusjednocení za správný krok. Zároveň ale zhruba polovina občanů míní, že problémy spojené s integrací obou částí země přetrvávají dodnes, uvedla analytička z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Lizcová.
„Ani západní, ani východní část Německa nejsou homogenní celky,“ připomněla analytička, která zároveň dodala, že existují velké rozdíly mezi metropolemi a venkovem. Zároveň lze ale najít ukazatele, které rozlišují východ a západ země. „Průměrné platy ve východních spolkových zemích jsou zhruba o pětinu nižší, majetek západních Němců je v průměru třikrát větší. Sídla velkých firem navíc zůstávají převážně na západě,“ dodala Lizcová.
Z bývalé NDR odešla část mladých lidí na západ
Tehdejší očekávání, že se podmínky brzy vyrovnají, se ale nenaplnilo. Přispěla tomu i demografická změna na území bývalé NDR, odkud odešla značná část mladých lidí na západ, v některých regionech až čtvrtina populace. „Dnes patří východoněmecká společnost k nejstarším na světě,“ upozorňuje analytička.
Podle Lizcové nelze tvrdit, že všichni Němci byli stoprocentně pro znovusjednocení v té formě, v té podobě, v jaké k němu došlo. Nicméně „z volebních výsledků i tehdejších průzkumů je patrné, že naprostá většina podporovala strany prosazující sjednocení,“ vysvětlila.
Lizcová připomněla, že výraznými postavami procesu byli tehdejší kancléř Helmut Kohl, sovětský vůdce Michail Gorbačov, stejně jako tehdejší západní lídři Margaret Thatcherová, François Mitterrand či George Bush starší.
Merz varoval před útoky na liberální demokracii
Merz ve svém projevu k 35. výročí znovusjednocení Německa zdůraznil, že řešení strukturálních problémů země je úkolem nejen politiků, ale celé společnosti. Současně varoval před rostoucími hrozbami ze strany autokracií i před zhoršující se situací v globální ekonomice.
„Proti nám se tvoří nová spojenectví autokracií a útočí na liberální demokracii jako způsob života,“ uvedl Merz. „Píší se nová globální ekonomická pravidla. Vznikají celní bariéry a sílí sobectví. To nás ekonomicky oslabuje,“ dodal.
V projevu se věnoval také migraci, která podle něj významně přispěla k polarizaci německé společnosti. „Léta nepravidelné a neřízené migrace do Německa naši zemi rozdělila a vykopala nové příkopy v naší společnosti,“ sdělil. Zároveň vyzval občany, aby si připomínali hodnotu života v demokracii založené na vládě práva.
„Politika, stát, vláda mají svou odpovědnost. Ale rozsah této výzvy musíme pochopit všichni – každý občan naší země,“ zdůraznil kancléř.
- Svět
- Ekonomika
- Německo
- Sjednocení
- Friedrich Merz
- Spolková republika Německo
- Německá demokratická republika
- Zuzana Lizcová
- Univerzita Karlova
- Sjednocení Německa
- François Mitterrand
- Helmut Kohl
- Michail Gorbačov
- Demokracie
- Integrace
- Margaret Thatcherová
- Němci
- Východ
- Západ
- Demografie
- Populace
- Polarizace
- Komunismus
- Berlínská zeď
- Společnost
- Výběr redakce
- Výběr
- NDR
- Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy