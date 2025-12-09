Slovenský žalobce, jenž poukázal na zasahování do práce, přišel o řídící funkci

Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka odvolal krajského žalobce ze Žiliny Tomáše Balogha, který dříve obvinil vedení prokuratury ze snahy zasahovat do politicky citlivých kauz spjatých s vládní stranou Smer a jejím šéfem a premiérem Robertem Ficem. O konci Balogha informovala s odvoláním na vyjádření generální prokuratury tamní média, podle kterých nicméně žalobce čelil kritice kvůli manažerským selháním.
Návrh odvolat Balogha z řídící funkce v prokuratuře už dříve schválila Rada prokurátorů. Ta se podle tisku zabývala také pochybnými okolnostmi nákupu nábytku pro krajskou prokuraturu v Žilině.
Balogh dříve v dopisu adresovaném poslancům slovenské sněmovny napsal, že vedení prokuratury zasahovalo do vyšetřování kauz. Jedna z nich se podle opozice týká stíhání současného šéfa úřadu vlády Juraje Gedry v souvislosti s jeho dřívějším působením ve státem kontrolované společnosti MH Manažment.
Druhou je dřívější obvinění Ficova švagra Svetozára Chabady za to, že podle vyšetřovatelů Chabada ještě jako žalobce byl v mnoha případech nečinný. Z informací tisku vyplývá, že generální prokuratura žádala stíhání Chabady podle přísnějšího ustanovení trestního zákoníku, než navrhoval krajský žalobce.
Uvedeným dopisem se už v listopadu zabýval parlamentní výbor pro obranu a bezpečnost. Žilinka na tomto jednání uvedené výtky odmítl a jednání zákonodárců v dané záležitosti označil za ovlivňování kompetencí prokuratury, na které sněmovní výbor nemá pravomoc. Opozice i některá média Baloghův dopis označila za začátek války mezi žalobci.
Žilinka byl zvolen generálním prokurátorem parlamentem v předchozím volebním období velkou většinou hlasů přítomných poslanců, v kandidatuře ho podpořili také zákonodárci za tehdy opoziční stranu Smer.
Prokuratura poté pod Žilinkovým vedením například v roce 2022 zrušila stíhání Fica jako opozičního politika a dalších lidí pro podezření ze zneužívání policie a finanční správy proti politickým oponentům Ficovy strany v době předchozího vládnutí Smeru. Fico se počtvrté stal premiérem po předloňských předčasných volbách.