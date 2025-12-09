Slovenský žalobce, jenž poukázal na zasahování do práce, přišel o řídící funkci


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka odvolal krajského žalobce ze Žiliny Tomáše Balogha, který dříve obvinil vedení prokuratury ze snahy zasahovat do politicky citlivých kauz spjatých s vládní stranou Smer a jejím šéfem a premiérem Robertem Ficem. O konci Balogha informovala s odvoláním na vyjádření generální prokuratury tamní média, podle kterých nicméně žalobce čelil kritice kvůli manažerským selháním.

Návrh odvolat Balogha z řídící funkce v prokuratuře už dříve schválila Rada prokurátorů. Ta se podle tisku zabývala také pochybnými okolnostmi nákupu nábytku pro krajskou prokuraturu v Žilině.

Balogh dříve v dopisu adresovaném poslancům slovenské sněmovny napsal, že vedení prokuratury zasahovalo do vyšetřování kauz. Jedna z nich se podle opozice týká stíhání současného šéfa úřadu vlády Juraje Gedry v souvislosti s jeho dřívějším působením ve státem kontrolované společnosti MH Manažment.

Druhou je dřívější obvinění Ficova švagra Svetozára Chabady za to, že podle vyšetřovatelů Chabada ještě jako žalobce byl v mnoha případech nečinný. Z informací tisku vyplývá, že generální prokuratura žádala stíhání Chabady podle přísnějšího ustanovení trestního zákoníku, než navrhoval krajský žalobce.

Opakované drobné krádeže mají být na Slovensku opět trestné
Ilustrační foto

Uvedeným dopisem se už v listopadu zabýval parlamentní výbor pro obranu a bezpečnost. Žilinka na tomto jednání uvedené výtky odmítl a jednání zákonodárců v dané záležitosti označil za ovlivňování kompetencí prokuratury, na které sněmovní výbor nemá pravomoc. Opozice i některá média Baloghův dopis označila za začátek války mezi žalobci.

Žilinka byl zvolen generálním prokurátorem parlamentem v předchozím volebním období velkou většinou hlasů přítomných poslanců, v kandidatuře ho podpořili také zákonodárci za tehdy opoziční stranu Smer.

Prokuratura poté pod Žilinkovým vedením například v roce 2022 zrušila stíhání Fica jako opozičního politika a dalších lidí pro podezření ze zneužívání policie a finanční správy proti politickým oponentům Ficovy strany v době předchozího vládnutí Smeru. Fico se počtvrté stal premiérem po předloňských předčasných volbách.

U policie skončili a stíhají je. Reportéři ČT mapovali, jak se mění Slovensko
Jednotka NAKA

Podrobnosti licence zde.

Výběr redakce

V Rusku se zřítil obří vojenský transport, posádka zahynula

V Rusku se zřítil obří vojenský transport, posádka zahynula

11:22Aktualizovánopřed 9 mminutami
Slovenský žalobce, jenž poukázal na zasahování do práce, přišel o řídící funkci

Slovenský žalobce, jenž poukázal na zasahování do práce, přišel o řídící funkci

před 32 mminutami
Čínský výrobce vodičů Gold Cup Electric investuje v Plané dvě miliardy

Čínský výrobce vodičů Gold Cup Electric investuje v Plané dvě miliardy

před 58 mminutami
Fiala slíbil hladké předání vlády. Evropští politici Babišovi gratulují

Fiala slíbil hladké předání vlády. Evropští politici Babišovi gratulují

09:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Studenti po Česku protestovali proti Motoristům v čele resortu životního prostředí

Studenti po Česku protestovali proti Motoristům v čele resortu životního prostředí

před 1 hhodinou
Slovenský parlament schválil zrušení úřadu pro whistleblowery a vznik nového

Slovenský parlament schválil zrušení úřadu pro whistleblowery a vznik nového

před 2 hhodinami
Trump označil Evropu za skupinu národů v rozkladu se slabými lídry

Trump označil Evropu za skupinu národů v rozkladu se slabými lídry

12:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli balonům z Běloruska

Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli balonům z Běloruska

09:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Rusku se zřítil obří vojenský transport, posádka zahynula

V ruské Ivanovské oblasti severovýchodně od Moskvy se zřítil vojenský transportní letoun An-22. Jeho posádka zahynula, uvedl podle agentury Reuters ruský vyšetřovací výbor. Podle dřívějších zpráv bylo na palubě sedm lidí.
11:22Aktualizovánopřed 9 mminutami

Slovenský žalobce, jenž poukázal na zasahování do práce, přišel o řídící funkci

Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka odvolal krajského žalobce ze Žiliny Tomáše Balogha, který dříve obvinil vedení prokuratury ze snahy zasahovat do politicky citlivých kauz spjatých s vládní stranou Smer a jejím šéfem a premiérem Robertem Ficem. O konci Balogha informovala s odvoláním na vyjádření generální prokuratury tamní média, podle kterých nicméně žalobce čelil kritice kvůli manažerským selháním.
před 32 mminutami

Slovenský parlament schválil zrušení úřadu pro whistleblowery a vznik nového

Slovenský parlament schválil návrh vlády na zrušení úřadu na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a vytvoření nové instituce, která jej nahradí. Výhrady k předloze dříve vyjádřila Evropská komise a také slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka.
před 2 hhodinami

Trump označil Evropu za skupinu národů v rozkladu se slabými lídry

Americký prezident Donald Trump označil v rozhovoru se serverem Politico Evropu za skupinu národů v rozkladu vedenou slabými lidmi, kteří selhávají v boji s migrací a neumí ukončit rusko-ukrajinskou válku. Šéf Bílého domu podle serveru naznačil, že podpoří ty evropské politické kandidáty, kteří odpovídají jeho vizi pro Evropu.
12:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli balonům z Běloruska

Litevská vláda vyhlásila nouzovou situaci kvůli opakovanému narušování vzdušného prostoru země pašeráckými balony z Běloruska. Podle kabinetu balony představují hrozbu pro národní a bezpečnostní zájmy Litvy. Vyhlášení nouzové situace umožní vládě a místním úřadům vynaložit dodatečné zdroje na řešení situace. Analytici z Institutu pro studium války (ISW) uvádějí, že narušování litevského vzdušného prostoru může být součástí ruské přípravy na možnou budoucí válku proti NATO.
09:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Zelenskyj je na návštěvě Vatikánu. K trvalému míru je potřeba dialog, řekl papež

Papež Lev XIV. na úterním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který je na návštěvě Itálie, uvedl, že je zapotřebí pokračovat v dialogu s cílem dosáhnout spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na prohlášení Vatikánu.
před 3 hhodinami

Evropská komise vyšetřuje Google kvůli využívání obsahu pro účely AI

Evropská komise (EK) začala vyšetřovat americkou společnost Google. Firmu podezírá, že při používání online obsahu pro účely umělé inteligence (AI) porušuje pravidla hospodářské soutěže. Případná pokuta může dosáhnout až deseti procent celosvětových ročních příjmů firmy. Google se k vyšetřování bezprostředně nevyjádřil.
09:48Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Reportéři ČT zmapovali majetky „pokladníka Hamásu“ v Česku

Už rok vědí české úřady o tom, že v tuzemsku má dům a firmu osoba zapojená do financování teroristické organizace Hamás. Americké ministerstvo financí na Hamída al Ahmara i na jeho firmy uvalilo sankce loni v říjnu. Úřady mají za prokázané, že hraje významnou roli ve struktuře, která zajišťuje předákům Hamásu luxusní život v zahraničí. Po stopách jemenského podnikatele pátrali Reportéři ČT v Teplicích a okolí, kde má vilu a kde také žije početná arabská komunita. Natáčel Jan Moláček.
před 5 hhodinami
Načítání...