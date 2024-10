Čelte Bruselu jako Sovětům v roce 1956, vyzval Maďary Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán při příležitosti 68. výročí vyzval Maďary, aby čelili Bruselu tak, jako se v roce 1956 postavili sovětské armádě. Nacionalista Orbán, který kritizuje protiruské sankce, to uvedl v době, kdyv jednom z nejnovějších průzkumů Orbánovu stranu Fidesz poprvé po čtrnácti letech předstihla opozice, a to protikorupční strana Respekt a svoboda (Tisza) vedená právníkem a diplomatem Péterem Magyarem. Pro stranu by nyní hlasovalo 42 procent rozhodnutých voličů.

Orbán obvinil exekutivu Evropské unie, že se snaží svrhnout jeho kabinet a zavést „loutkovou vládu“ v Maďarsku. „Víme, že nás chtějí donutit do války (na Ukrajině), že nám chtějí vnutit své migranty...a předat naše děti genderovým aktivistům,“ tvrdil v projevu premiér. „Máme se podvolit cizí velmoci, tentokrát z Bruselu, nebo jí máme klást odpor? To je vážné rozhodnutí, které Maďarsko čeká. Navrhuji, aby naše odpověď byla stejně jasná a jednoznačná jako v roce 1956,“ prohlásil Orbán před tisíci lidmi v jednom z budapešťských parků.

Magyara obvinil, že pozval „cizí lidi, aby mu pomohli proti Maďarům“. Evropská komise zatím na Orbánova slova nereagovala, píše agentura Reuters, která připomíná, že Brusel vede s Orbánem řadu sporů, ať už jde o oblast migrace či justice, a stejně jako lidskoprávní skupiny varuje před úpadkem demokracie v zemi. Vstřícný vztah k Moskvě Orbán má blízko k šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi a odmítá vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině. Premiérův poradce a jmenovec Balázs Orbán před pár týdny vyvolal pozdvižení, když prohlásil, že po lekci z potlačeného povstání z roku 1956 by Maďarsko v případě ruské invaze patrně nekladlo odpor, jak už třetím rokem činí Kyjev. Předseda vlády jeho slova odmítl. „Maďarsko se vždy brání. Jak se bránilo v minulosti, učinilo by tak i dnes a bude tak činit i v budoucnu, všemi možnými prostředky, přesně tak, jak to všem Maďarům nařizuje ústava,“ reagoval Orbán. „Tentokrát můj politický ředitel mluvil nejednoznačně, což v daném kontextu byla chyba, protože naše společnost je založena na revoluci z roku 1956. Z té vyrostla a kdyby nebylo hrdinů roku 1956, nebyla by ani naše politická komunita,“ zdůraznil premiér.

Sám prý nepochybuje o politických názorech žádného vysoce postaveného politika vládní strany a je si jistý, že Balázs Orbán by za svou vlast bojoval, kdyby dějiny vzaly takový obrat, že by to bylo třeba. Premiér také uvedl, že „posvátné události a hrdinové roku 1956“ by měly zůstat mimo nynější debatu mezi stoupenci a odpůrci války. „Nechci, aby válka mezi Ukrajinou a Ruskem vrhala stín na vzpomínky na bojovníky za svobodu z roku 1956, kterým patří naše vděčnost, jeho čest bychom měli udržovat při životě,“ konstatoval Orbán. Sovětská armáda před 68 lety v Maďarsku krvavě potlačila povstání proti sovětské diktatuře a okupaci. Podle oficiálních statistik přišlo o život asi 2700 lidí a dalších téměř dvacet tisíc utrpělo zranění. Na 176 tisíc lidí z Maďarska emigrovalo. Imre Nagy, jeden z nejvýraznějších symbolů revoluce, skončil na popravišti.