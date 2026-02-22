Na dotace v Nové zelené úsporám půjdou dle Havlíčka čtyři miliardy, možná víc

Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná i víc. Vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel, uvedl v Otázkách Václava Moravce. O nových pravidlech čerpání dotací na energetické modernizace domů bude v pondělí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) hovořit po svém jmenování nastupující ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Nový kabinet původně nepočítal s pokrytím programu, protože dle něj předchozí vládní koalice nadhodnotila výnosy z prodeje emisních povolenek, z nichž je program financován. Exministr Petr Hladík (KDU-ČSL) hovořil v souvislosti s programem o sumě 3,7 miliardy. Předseda opoziční ODS Martin Kupka v diskuzním pořadu namítnul, že v návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí na příští rok bylo dvanáct miliard korun. Jde podle něj o realisticky zajistitelné financování z obchodování s emisními povolenkami.
Dotační program funguje od roku 2009 jako nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Zatím podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard.
Připravujeme podrobnosti.
