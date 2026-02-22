Na dotace v Nové zelené úsporám půjdou dle Havlíčka čtyři miliardy, možná víc


Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná i víc. Vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel, uvedl v Otázkách Václava Moravce. O nových pravidlech čerpání dotací na energetické modernizace domů bude v pondělí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) hovořit po svém jmenování nastupující ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Nový kabinet původně nepočítal s pokrytím programu, protože dle něj předchozí vládní koalice nadhodnotila výnosy z prodeje emisních povolenek, z nichž je program financován. Exministr Petr Hladík (KDU-ČSL) hovořil v souvislosti s programem o sumě 3,7 miliardy. Předseda opoziční ODS Martin Kupka v diskuzním pořadu namítnul, že v návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí na příští rok bylo dvanáct miliard korun. Jde podle něj o realisticky zajistitelné financování z obchodování s emisními povolenkami.

Dotační program funguje od roku 2009 jako nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Zatím podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard.

Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná i víc. Vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel, uvedl v Otázkách Václava Moravce. O nových pravidlech čerpání dotací na energetické modernizace domů bude v pondělí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) hovořit po svém jmenování nastupující ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
