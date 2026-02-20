Nahrávám video
Prezident Petr Pavel hodlá jmenovat ministrem životního prostředí kandidáta Motoristů Igora Červeného. Do chodu resortu by však měl zasahovat i vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy). Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Benjamin Činčila (KDU-ČSL) vnímá Turkovu pozici jako nadbytečnou. Celou věc bere jako „několikátou prohru Motoristů“. Zmocněneckou pozici hájil místopředseda téhož výboru Patrik Pařil (ANO), je prý určena koaliční dohodou. Zmínil také problematiku emisních povolenek ETS 2 a vyjednávání o nich, v tom by měl dle Pařila Turek figurovat. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.