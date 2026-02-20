VideoČinčila vnímá Turkovu pozici jako zbytečnou. Pařil argumentuje koaliční dohodou


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24
Události, komentáře: Vedení ministerstva životního prostředí
Prezident Petr Pavel hodlá jmenovat ministrem životního prostředí kandidáta Motoristů Igora Červeného. Do chodu resortu by však měl zasahovat i vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy). Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Benjamin Činčila (KDU-ČSL) vnímá Turkovu pozici jako nadbytečnou. Celou věc bere jako „několikátou prohru Motoristů“. Zmocněneckou pozici hájil místopředseda téhož výboru Patrik Pařil (ANO), je prý určena koaliční dohodou. Zmínil také problematiku emisních povolenek ETS 2 a vyjednávání o nich, v tom by měl dle Pařila Turek figurovat. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.

