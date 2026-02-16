Podstatné je, že bude mít resort životního prostředí skutečnou hlavu, soudí Kupka

Předseda ODS Martin Kupka vítá, že ministerstvo životního prostředí bude mít „plnohodnotného“ ministra. Motoristé do něj navrhli svého poslance Igora Červeného. Míní, že se tím otevřely dveře pro jednání o změně emisních povolenek ETS 2 na úrovni EU. Lídr občanských demokratů očekává, že Červený bude hájit české národní zájmy, mezi které patří uskromnění některých „přemrštěných, ambiciózních“ cílů Unie. Kupka pohovořil o kandidátovi na ministra a nové hospodářské strategii vlády v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
„Já bych za ten jeden důležitý pokládal například zrušení zbytečného zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory,“ uvedl Kupka příklad takového „přemrštěného“ cíle EU. Česko se tím zapojuje do skupin podobně smýšlejících států, bývalý ministr zmínil například Německo a zdůraznil, že podle něj zrušení tohoto zákazu by nebylo v neprospěch přírody. Otevřel by se tak podle něj prostor pro rozvoj šetrnějších technologií.
Předseda ODS vyzdvihuje roli, jakou sehrála vláda Petra Fialy (ODS) v případě změkčení normy Euro 7 a sankcí pro automobilky. Sám v ní zastával roli ministra dopravy. Pokud chce nějaký stát prosadit změny na úrovni EU, musí vyjednávat svou pozici a dát dohromady víc států, řekl.
„Důležité je nemlčet, nestát v koutě, ale pokusit se získat většinu ve prospěch národních zájmů,“ dal Kupka radu potenciálnímu novému ministru životního prostředí. Zatím však prý netuší, jestli je Červený něčeho takového schopen.
Kupka se však s Červeným rozchází v pohledu na klimatickou změnu. Předseda ODS uznává lidský podíl na změně klimatu, zatímco kandidát na ministra Červený v ní vidí „bezduchou zelenou ideologii“. „Stavím se k těm, kteří říkají: ‚Ano, ten lidský podíl je na tom nejvýznamnější,’“ uvedl bývalý ministr ke vlivu člověka na klima.
ODS chce pomoci vládě snižovat byrokracii
Lídr ODS nesouhlasí s krokem vlády Andreje Babiše (ANO), která převedla platby za obnovitelné zdroje ze spotřebitelů na stát. Kabinet se měl podle něj zaměřit na ty, pro které je vysoká cena elektřiny existenční problém. Podle Kupky si Babišova vláda bude muset na tuto podporu kvůli schodkovému rozpočtu půjčit. „To znamená, že to zaplatí nejen všichni daňoví poplatníci, ale ještě k tomu musíme navíc připočítat úrok,“ vyčítá Kupka vládě. Rychlejší zadlužování vede podle něj k vyšší inflaci a zvyšuje náklady na úroky.
Babišova vláda také v pondělí představila hospodářskou strategii, ve které se chce mimo jiné zaměřit na omezování byrokracie. Kupka připomněl, že i jeho vláda se podílela na zjednodušování podnikatelského prostředí, zmínil například jednotné hlášení zaměstnavatelů nebo vznik superdávky, která se dle něj týká také zaměstnavatelů.
Kupka také přislíbil nové vládě podporu ODS v omezování zbytečné byrokracie, aby se zrychlily povolovací lhůty. Sám stále není spokojen s jejich délkou. „Ale když si vezmete jen povolování dopravních staveb, tak se tam zcela prokazatelně podařilo ty lhůty zkrátit,“ uvedl předseda ODS a zmínil pozitivní vliv nového Dopravního a energetického stavebního úřadu. Vyjádřil díky tomu naději na rychlejší schválení nových jaderných bloků v Dukovanech a potenciálně v Temelíně.
Českým firmám chybí kvalifikovaná pracovní síla a přivítaly by proto větší přísun zahraničních pracovníků. Fialova vláda mluvila v roce 2023 o otevření trhu pro dvacet tisíc cizinců ročně. Kupka zmínil, že reálně je toto číslo čtyřicet tisíc a vyzdvihl pozitivní vliv zejména Ukrajinců, Filipínců a Vietnamců. Babišova vláda chce na tuto pobídku navázat. „Pokud napočtete to, co by české firmy potřebovaly v okamžiku, kdy budou investovat, tak by objem nových pracovních míst do roku 2030 mohl být dokonce až 400 tisíc,“ odhadl Kupka. Zároveň se ale obává koaliční SPD, která se může tak rychlému otevírání pracovního trhu pro cizince bránit.