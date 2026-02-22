Izrael má na Blízký východ právo, naznačil velvyslanec USA. Nebezpečné, zní kritika

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v interview naznačil, že židovský stát má „biblický nárok“ na kontrolu velké části Blízkého východu, píší s odkazem na v pátek zveřejněný rozhovor agentura Reuters a web stanice BBC. Diplomatova slova o víkendu odsoudilo několik aktérů a zemí regionu i mimo něj, když je označili za „nebezpečná“ či „pobuřující“. Jde podle nich rovněž o ohrožení snah ukončit válku v Pásmu Gazy.
Rozhovor, jenž se natáčel ve středu v Izraeli a odvysílán byl o dva dny později, vedl americký konzervativní moderátor Tucker Carlson. S velvyslancem se přel o tom, zda má Izrael dle první křesťanské i hebrejské bible právo na území, které Bůh slíbil Abrahámovi. To zahrnuje několik dnešních států Blízkého východu. „Bylo by v pořádku, kdyby si (Izraelci) vzali všechno. Ale nemyslím si, že o tom tady dnes mluvíme,“ citoval Huckabeeho reakci Reuters.
Velvyslanec podle agentury ještě následně dodal: „Mluvíme o území, kde stát Izrael nyní žije a chce mít mír. Nesnaží se ovládnout Jordánsko, Sýrii, Irák ani žádnou jinou zemi. (Izraelci) chtějí chránit svůj lid.“
BBC ještě doplňuje, že Huckabee též řekl, že Jeruzalém „žádá, aby si mohl ponechat alespoň území, které teď okupuje“, a svou poznámku o tom, že by si Izraelci měli vzít všechno, později mírnil jako nadsazenou.
Arabské země: Ohrožení snah ukončit válku
Reuters připomněl, že Huckabee je evangelický křesťan, který Izrael podporuje dlouhodobě, a to včetně budování židovských osad na okupovaném Západním břehu Jeruzalémem. Následně na diplomatova slova z rozhovoru s Carlsonem však reagoval více než tucet nejen blízkovýchodních zemí a organizací ve společném prohlášení. To podle BBC zveřejnila diplomacie Spojených arabských emirátů s tím, že příslušné vlády nad výroky vyjadřují „hluboké znepokojení a jasně je odsuzují“.
Dokument dle stanice uvádí, že Huckabee „naznačil přijatelnost toho, aby Izrael vykonával kontrolu nad územími patřícími arabským státům, včetně okupovaného Západního břehu“. To podle vlád porušuje mezinárodní právo, ohrožuje stabilitu regionu a rozporuje plány amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit válku v Pásmu Gazy, včetně snahy o vznik nezávislého palestinského státu.
Izrael podle prohlášení „nemá svrchovanost nad okupovaným palestinským územím ani nad žádnou jinou okupovanou arabskou půdou“. Pobouřené země také opětovně odmítají izraelské pokusy anektovat Západní břeh. Svůj podpis k dokumentu připojily Egypt, Jordánsko, Indonésie, Pákistán, Turecko, Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt, Omán, Bahrajn, Libanon, Sýrie, Palestinci a také Organizace islámské spolupráce, Liga arabských států a Rada pro spolupráci arabských států v Perském zálivu.
Americké velvyslanectví v odpovědi ujistilo, že Huckabeeho výroky nejsou změnou v politice Spojených států s tím, že z diplomatova kompletního vyjádření prý plyne, že Izrael nemá v plánu současné hranice měnit. Zástupci židovského státu dění nekomentovali vůbec.
