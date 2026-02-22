Izrael má na Blízký východ právo, naznačil velvyslanec USA. Nebezpečné, zní kritika


před 18 mminutami|Zdroj: Reuters, BBC

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v interview naznačil, že židovský stát má „biblický nárok“ na kontrolu velké části Blízkého východu, píší s odkazem na v pátek zveřejněný rozhovor agentura Reuters a web stanice BBC. Diplomatova slova o víkendu odsoudilo několik aktérů a zemí regionu i mimo něj, když je označili za „nebezpečná“ či „pobuřující“. Jde podle nich rovněž o ohrožení snah ukončit válku v Pásmu Gazy.

Rozhovor, jenž se natáčel ve středu v Izraeli a odvysílán byl o dva dny později, vedl americký konzervativní moderátor Tucker Carlson. S velvyslancem se přel o tom, zda má Izrael dle první křesťanské i hebrejské bible právo na území, které Bůh slíbil Abrahámovi. To zahrnuje několik dnešních států Blízkého východu. „Bylo by v pořádku, kdyby si (Izraelci) vzali všechno. Ale nemyslím si, že o tom tady dnes mluvíme,“ citoval Huckabeeho reakci Reuters.

Velvyslanec podle agentury ještě následně dodal: „Mluvíme o území, kde stát Izrael nyní žije a chce mít mír. Nesnaží se ovládnout Jordánsko, Sýrii, Irák ani žádnou jinou zemi. (Izraelci) chtějí chránit svůj lid.“

BBC ještě doplňuje, že Huckabee též řekl, že Jeruzalém „žádá, aby si mohl ponechat alespoň území, které teď okupuje“, a svou poznámku o tom, že by si Izraelci měli vzít všechno, později mírnil jako nadsazenou.

USA mají pochyby o vzniku palestinského státu, řekl velvyslanec
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee

Arabské země: Ohrožení snah ukončit válku

Reuters připomněl, že Huckabee je evangelický křesťan, který Izrael podporuje dlouhodobě, a to včetně budování židovských osad na okupovaném Západním břehu Jeruzalémem. Následně na diplomatova slova z rozhovoru s Carlsonem však reagoval více než tucet nejen blízkovýchodních zemí a organizací ve společném prohlášení. To podle BBC zveřejnila diplomacie Spojených arabských emirátů s tím, že příslušné vlády nad výroky vyjadřují „hluboké znepokojení a jasně je odsuzují“.

Dokument dle stanice uvádí, že Huckabee „naznačil přijatelnost toho, aby Izrael vykonával kontrolu nad územími patřícími arabským státům, včetně okupovaného Západního břehu“. To podle vlád porušuje mezinárodní právo, ohrožuje stabilitu regionu a rozporuje plány amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit válku v Pásmu Gazy, včetně snahy o vznik nezávislého palestinského státu.

Skupina zemí se ohradila proti postupu Izraele na Západním břehu
Izraelská osada na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu

Izrael podle prohlášení „nemá svrchovanost nad okupovaným palestinským územím ani nad žádnou jinou okupovanou arabskou půdou“. Pobouřené země také opětovně odmítají izraelské pokusy anektovat Západní břeh. Svůj podpis k dokumentu připojily Egypt, Jordánsko, Indonésie, Pákistán, Turecko, Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt, Omán, Bahrajn, Libanon, Sýrie, Palestinci a také Organizace islámské spolupráce, Liga arabských států a Rada pro spolupráci arabských států v Perském zálivu.

Americké velvyslanectví v odpovědi ujistilo, že Huckabeeho výroky nejsou změnou v politice Spojených států s tím, že z diplomatova kompletního vyjádření prý plyne, že Izrael nemá v plánu současné hranice měnit. Zástupci židovského státu dění nekomentovali vůbec.

Výběr redakce

Lvovem otřásly výbuchy, starosta je označil za teroristický útok

Lvovem otřásly výbuchy, starosta je označil za teroristický útok

02:04Aktualizovánopřed 13 mminutami
Pákistán hlásí úder proti ozbrojencům, Kábul ho viní z bombardování civilistů

Pákistán hlásí úder proti ozbrojencům, Kábul ho viní z bombardování civilistů

01:17Aktualizovánopřed 14 mminutami
Izrael má na Blízký východ právo, naznačil velvyslanec USA. Nebezpečné, zní kritika

Izrael má na Blízký východ právo, naznačil velvyslanec USA. Nebezpečné, zní kritika

před 18 mminutami
Tajná služba oznámila zastřelení muže, který chtěl vniknout do Trumpova sídla

Tajná služba oznámila zastřelení muže, který chtěl vniknout do Trumpova sídla

15:25Aktualizovánopřed 57 mminutami
Obnovte tranzit ropy, nebo zablokujeme protiruské sankce, hrozí Maďarsko Kyjevu

Obnovte tranzit ropy, nebo zablokujeme protiruské sankce, hrozí Maďarsko Kyjevu

13:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Šest mrtvých po ruských útocích v Sumské oblasti, zasažena byla i továrna americké firmy

Šest mrtvých po ruských útocích v Sumské oblasti, zasažena byla i továrna americké firmy

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Na dotace v Nové zelené úsporám půjdou dle Havlíčka čtyři miliardy, možná víc

Na dotace v Nové zelené úsporám půjdou dle Havlíčka čtyři miliardy, možná víc

13:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Meteorologové rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech

Meteorologové rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Lvovem otřásly výbuchy, starosta je označil za teroristický útok

Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 24 lidí bylo zraněno, uvádí agentura Reuters. V době explozí nebyl v regionu poplach varující před ruskými vzdušnými útoky, upozornil server RBK-Ukrajina. Sadovyj výbuchy označil za teroristický čin, podobně se později vyjádřila oblastní prokuratura. Ukrajinské úřady v odpoledních hodinách sdělily, že zadržely podezřelou ženu.
02:04Aktualizovánopřed 13 mminutami

Pákistán hlásí úder proti ozbrojencům, Kábul ho viní z bombardování civilistů

Pákistán podnikl v noci na neděli údery u hranic s Afghánistánem. Jejich cílem byly podle něj tábory a skrýše ozbrojenců, které viní z nedávných útoků na svém území. Zdroj z pákistánských bezpečnostních složek později agentuře AFP sdělil, že zahynulo přes 80 ozbrojenců. Afghánská vláda naopak obvinila Pákistán z bombardování civilistů na území Afghánistánu, při kterém podle ní zemřely a byly zraněny desítky lidí včetně žen a dětí. Podle afghánského Červeného půlměsíce při útocích zahynulo 18 lidí a další byli zraněni, napsala agentura AP.
01:17Aktualizovánopřed 14 mminutami

Izrael má na Blízký východ právo, naznačil velvyslanec USA. Nebezpečné, zní kritika

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v interview naznačil, že židovský stát má „biblický nárok“ na kontrolu velké části Blízkého východu, píší s odkazem na v pátek zveřejněný rozhovor agentura Reuters a web stanice BBC. Diplomatova slova o víkendu odsoudilo několik aktérů a zemí regionu i mimo něj, když je označili za „nebezpečná“ či „pobuřující“. Jde podle nich rovněž o ohrožení snah ukončit válku v Pásmu Gazy.
před 18 mminutami

Tajná služba oznámila zastřelení muže, který chtěl vniknout do Trumpova sídla

Americká tajná služba v neděli odpoledne SEČ oznámila, že její agenti zastřelili muže ve věku kolem dvaceti let. Ten se podle ní pokusil neoprávněně vstoupit do zabezpečeného sídla prezidenta USA Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Floridě. Trump i jeho žena Melania byli tou dobou ve Washingtonu.
15:25Aktualizovánopřed 57 mminutami

Obnovte tranzit ropy, nebo zablokujeme protiruské sankce, hrozí Maďarsko Kyjevu

Maďarsko zablokuje dvacátý balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do země. Ve videopříspěvku to v neděli na facebooku řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Budapešť z toho důvodu bude blokovat i unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Tranzit suroviny ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska byl přerušen koncem ledna.
13:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Šest mrtvých po ruských útocích v Sumské oblasti, zasažena byla i továrna americké firmy

Rusko v sobotu podniklo několik útoků v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Při dvou úderech na civilní automobily přišlo o život celkem šest lidí. Čtyři osoby, včetně nezletilého chlapce, zemřely v sanitce, kterou zasáhl dron. Při raketovém útoku byla posléze poškozena továrna patřící americké společnosti. Informovaly o tom ukrajinské úřady. Útokům v noci čelil například i Kyjev.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Další jednání s USA se chystá začátkem března, řekl íránský činitel

Teherán a Washington mají odlišné názory na rozsah a mechanismus zrušení sankcí vůči Íránu výměnou za omezení jeho jaderného programu. Jednání ale pokračují, další kolo se chystá na začátek března, řekl v neděli agentuře Reuters vysoce postavený íránský činitel. Dodal, že existuje možnost dosažení prozatímní dohody.
před 5 hhodinami

Trump oznámil, že vysílá ke Grónsku nemocniční loď

Americký prezident Donald Trump oznámil, že posílá nemocniční loď do Grónska, které je autonomní součástí Dánska, ale současný šéf Bílého domu o něj usiluje. O vyslání plavidla informoval v noci na neděli na své sociální síti Truth Social. Bezprostředně po oznámení nebylo jasné, co vedlo k tomuto rozhodnutí ani to, kdy by mělo plavidlo na místo dorazit, podotkl list The Wall Street Journal (WSJ). Nuuk ani Kodaň zatím nereagovaly.
před 8 hhodinami
Načítání...