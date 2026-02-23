SOUHRN: Zásadní události pondělí 23. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 23. února 2026.
Prezident jmenoval Igora Červeného ministrem
Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. Zhruba po dvou měsících se tak zkompletoval kabinet Andreje Babiše (ANO) a zaniklo pověření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé), aby řídil právě i tento resort. Červený po uvedení do úřadu řekl, že jeho prvním úkolem bude pokračování programu Nová zelená úsporám, a též oznámil vyřešení svého střetu zájmů.
Kabátek skončil v čele VZP, novým šéfem je Duškov
Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) odvolala jejího ředitele Zdeňka Kabátka, který ji vedl od roku 2012. Novým ředitelem zvolila dosavadního náměstka pro služby klientům Ivana Duškova, oznámil nově zvolený předseda správní rady Kamal Farhan (ANO). Složení správní rady se obměnilo po loňských volbách.
Pavel oznámil, že nebude vetovat rozpočet
Prezident Petr Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V rozhovoru pro server denik.cz řekl, že prezident by neměl vládě stanovovat, jaký má mít rozpočet. Premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentův krok ocenil.
Slovensko a Maďarsko zablokovaly balík sankcí proti Rusku
Ministři zahraničí EU nedosáhli dohody na dvacátém balíku sankcí proti Rusku, sankce blokuje Maďarsko a Slovensko. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová výsledek označila za neúspěch. Premiér Robert Fico (Smer) také oznámil, že Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou dodávek elektřiny. Opatření potrvá, dokud Ukrajina neobnoví tranzit ropy.
Po prudkém oteplení stouply hladiny řek
Déšť a tající sníh zvedly v pondělí ráno hladiny toků v Česku na asi dvaceti místech na povodňový stupeň bdělosti, později někde zaznamenali i stupně pohotovosti.
Při zatýkání šéfa kartelu a následných střetech zahynulo v Mexiku 74 lidí
Při nedělním zatýkání šéfa drogového kartelu a následných střetech mezi bezpečnostními složkami a podezřelými bylo v Mexiku zabito nejméně 74 lidí, uvedla v pondělí agentura DPA. Mezi mrtvými je i 25 členů mexické Národní gardy, oznámil předtím mexický ministr bezpečnosti Omar García Harfuch. Šéf organizace Kartel Jalisco nová generace (CJNG) Nemesio Rubén Oseguera Cervantes zemřel v neděli poté, co jej zraněného zajala armáda.
Rusko zabíjelo v Oděské oblasti a Záporoží, v Tatarstánu vzplála ropná čerpací stanice
Nejméně tři lidi zabily a několik dalších zranily noční ruské útoky na Ukrajinu, informují úřady. Dva lidé nepřežili útok na Oděskou oblast, jeden člověk zemřel při úderu na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Nálet hlásí v pondělí ráno i Charkov na východě země. Ukrajinské síly zasáhly podle zpráv na sociálních sítích důležitou ropnou čerpací stanici v Tatarstánu.
Marihuana v dospívání zdvojnásobuje riziko duševních nemocí
Téměř půl milionu mladých lidí zkoumali američtí vědci v rozsáhlé studii, která se věnovala konzumaci marihuany. Výzkum ukázal, že existuje souvislost mezi kouřením konopí a vznikem psychických chorob. A s velkou pravděpodobností jde o souvislost příčinnou.