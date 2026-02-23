Marihuana v dospívání zdvojnásobuje riziko duševních nemocí

Téměř půl milionu mladých lidí zkoumali američtí vědci v rozsáhlé studii, která se věnovala konzumaci marihuany. Výzkum ukázal, že existuje souvislost mezi kouřením konopí a vznikem psychických chorob. A s velkou pravděpodobností jde o souvislost příčinnou.
Autoři studie sledovali 463 396 adolescentů ve věku 13 až 17 let, které pak zkoumali až do jejich 26 roků. Díky tomu dokázali sledovat, jak se konzumace marihuany projevuje i později. Údaje vědci z Kalifornské univerzity v San Franciscu získali z elektronických zdravotních záznamů z rutinních pediatrických návštěv v letech 2016 až 2023.
Výsledky ukázaly základní fakt: užívání konopí během dospívání bylo spojeno s výrazně vyšším rizikem výskytu psychotických, bipolárních, depresivních a úzkostných poruch. Nejsilnější byl tento efekt u psychotických a bipolárních poruch, kde bylo riziko asi dvojnásobné oproti mladým, kteří s marihuanou neexperimentovali. Data prozradila, že užívání konopí předcházelo psychiatrickým diagnózám v průměru o 1,7 až 2,3 roku.
To naznačuje, že souvislost by mohla být příčinná, tedy že konopí opravu vyvolává výše popsané diagnózy, nikoliv že mladí lidé s psychickými problémy užívají marihuanu, aby se jich zbavili. „Vystavení konopí v dospívání je potenciálním rizikovým faktorem pro rozvoj duševních onemocnění,“ konstatují autoři.
„Důkazy stále více poukazují na nutnost rychlé reakce v oblasti veřejného zdraví – reakce, která sníží účinnost konopí, upřednostní prevenci, omezí vystavení mládeže droze i marketing. A konečně začne považovat užívání konopí adolescenty za závažný zdravotní problém, nikoli za neškodné chování,“ dodala spoluautorka práce Lynn Silverová.
„I po zohlednění předchozích duševních onemocnění a užívání jiných návykových látek měli adolescenti, kteří uvedli užívání konopí, podstatně vyšší riziko vzniku psychiatrických poruch, zejména psychotických a bipolárních poruch,“ doplnila Kelly Young-Wolffová, která výzkum vedla.
„Tato studie přispívá k rostoucímu množství důkazů, že užívání konopí v dospívání může mít potenciálně škodlivé dlouhodobé účinky na zdraví. Je nezbytné, aby rodiče a jejich děti měli přesné, důvěryhodné a na důkazech založené informace o rizicích užívání konopí v dospívání,“ dodala.
Konopí a mladí Američané
Konopí je mezi americkými adolescenty vůbec nejčastěji užívanou nelegální drogou. V období na konci střední školy marihuanu užila zhruba čtvrtina všech mladých, asi jedenáct procent často.
Problém je, že se pěstuje stále „sytější“ konopí. Dnešní rostliny obsahují až dvacet procent THC, takže mladí lidé jsou vystavení mnohem většímu množství drogy než v minulosti. Dají se koupit i koncentráty, které obsahují až 95 procent účinné látky THC.
Studie přinesla také obecnější informace, které pomáhají získat globální pohled na konopnou scénu v USA. Vědci totiž popsali, že užívání konopí bylo častější u adolescentů zapsaných v programu Medicaid – což jsou ve Spojených státech hlavně lidé s nižšími příjmy. Tuto souvislost dokládají i další informace, které říkají, že problém je častější u těch, kteří žijí v socioekonomicky znevýhodněných čtvrtích.