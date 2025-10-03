Závislosti dětí se mění. Alkohol a marihuanu nahrazují nikotinové sáčky a kratom


Poslancům se před koncem volebního období již nepodařilo schválit zákon omezující prodej energetických nápojů dětem mladším patnácti let, právě ty jsou stále více populárními stimulačními látkami mezi mladými. Rodiče by měli doma udržovat bezpečné a otevřené prostředí, v němž se dítě nebude bát svěřit se svými problémy, říká adiktoložka a psychoterapeutka z organizace Sananim Štěpánka Čtrnáctá. Uvedla to ve Studiu 6, které se tématu věnovalo. Přímé konfrontační otázky o užívání drog mířené na děti nedoporučuje. Pokud rodiče nevědí, jak o drogách mluvit, je vhodné vyhledat odbornou pomoc a o situaci se poradit, dodává adiktoložka.

