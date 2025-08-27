Desetina dětí ve věku od 11 do 14 let vykazuje v Česku příznaky závislosti na digitálních médiích, vyplývá z nově zveřejněných výsledků výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (UK). Jeho autoři zároveň zjistili, že zhruba půl milionu rodičů má klinické příznaky vyhoření, případně je tímto stavem ohroženo. Jedním z rizikových faktorů je právě problémové používání digitálních médií potomky.
Část dětí je závislá na digitálních médiích. A u rodičů to může vést k vyhoření
Průzkum na vzorku více než 2400 rodičů s potomky ve věku do 18 let ukázal, že většina dětí využívá digitální média vyváženě. U části mladých se ale digitální technologie stávají hlavní náplní volného času a vedou u nich k zanedbávání jiné činnosti a zájmů.
„Díky výzkumu víme, že celkově šest procent dětí bychom mohli označit za závislé na digitálních médiích, ale u dospívajících ve věku jedenáct až čtrnáct let má příznaky závislosti na digitálních médiích dokonce každé desáté dítě,“ uvedla Kateřina Lukavská z Pedagogické fakulty UK a Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK.
Bezpečný internet
Ve světě digitálních technologií a médií potřebují děti podporu a vedení, upozorňují autoři výzkumu. Pro rodiče to představuje náročný úkol, kvůli kterému se mohou cítit vyčerpaní, a v krajním případě mohou v rodičovské roli vyhořet. „Vyhoření se nejčastěji projevuje chronickou únavou, podrážděností, ztrátou radosti z kontaktu s dítětem a pochybnostmi o vlastních rodičovských schopnostech,“ popisuje příznaky Lukavská.
Podle výzkumu je v České republice asi 120 tisíc rodičů s klinickými příznaky vyhoření. Dalších 360 tisíc je vyhořením přímo ohroženo. Jedním z rizikových faktorů je u rodičů právě problémové používání digitálních médií jejich potomkem.
„Zjišťovali jsme také pocity, které rodiče ve stresu z digitálního rodičovství zažívají. Devětatřicet procent dotázaných se obává, aby nebyli pro dítě špatným vzorem používání obrazovek. Obdobné procento dospělých trápí, že jejich dítě prostřednictvím obrazovky konzumuje hloupé nebo nehodnotné obsahy,“ uvádí Lukavská.
Od listopadu najdou rodiče podporu na portálu www.digirozhledna.cz, který jim kromě informací o problematice nabídne i praktické rady a nástroje. Za projektem stojí tým vědců vedený Romanem Gabrhelíkem z adiktologické kliniky 1. LF UK.
„Cílem projektu je poskytnout rodičům i odborné veřejnosti ověřené, srozumitelné a prakticky využitelné nástroje, které jim pomohou se v tématu lépe zorientovat, nastavit zdravé hranice a podporovat děti ve vytváření udržitelných a pozitivních návyků při používání digitálních technologií,“ uvedl Gabrhelík. Projekt podle něj vychází z aktuálních vědeckých poznatků a staví na principech pozitivní rodičovské podpory, prevence a včasné intervence.