Přibývá center, která pomáhají lidem se závislostmi. Jak funguje jedno z nich, vyzkoušela redaktorka ČT

Seznámení, nastavení pravidel, přednáška a meditace — to vše obsahuje několikahodinový program v jednom z adiktologických center. „Meditace je o tom všímat si, co prožíváme, a dokázat s tím sedět, dokázat s tím žít,“ vysvětluje zakladatel kliniky NEO Centrum Libor Votruba, který si sám prošel těžkou závislostí. Základem terapie je také digitální detox. Pacienti odevzdávají v deset hodin večer mobilní telefony nebo počítače.

Některých terapií se účastní i bývalí klienti kliniky. Mezi nimi třeba umělec a producent Dominik Turza, který byl deset let závislý na marihuaně, kokainu i alkoholu. „Nebyl den, kdy jsem neměl alespoň jednu látku. Myslel jsem, že mě to dělá lepším člověkem, výkonnějším, že mohu vyhrávat DJ soutěže. To myslím, že byla největší chyba,“ říká.

Také v této adiktologické praxi zaznamenávají nárůst počtu lidí, kteří hledají pomoc. Nejčastěji jde o závislosti na alkoholu, lécích a návykových látkách. „Posun na poli adiktologie vidím, že jde k větší humánnosti, respektu. My se snažíme, aby tu byl pocit bezpečí,“ sdělila klinická psycholožka a psychoterapeutka z NEO Centra Kateřina Marklová.