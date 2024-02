„Normální dávka je jedna tableta, bral jsem jich patnáct.“ Lidí závislých na lécích přibývá

Chodbou kliniky adiktologie prochází lidé s různými příběhy. Některé sem dovedla závislost na alkoholu, jiné na drogách nebo hazardu. Léčbu zvolil i čtyřiapadesátiletý Martin. Dva roky nadužíval léky na nespavost.

„Normální dávka tohoto léku je jedna tableta denně na usnutí. Já jsem jich bral patnáct,“ vypráví. Zažíval rozvod, problémy v práci, stres. Těžké období se rozhodl překlenout pomocí prášků. Vyhledat poradnu pro něj tehdy nebylo řešením.

„Dnes už bych to absolvoval. V době, kdy jsem o tom začal uvažovat, jsem si nemyslel, že by mi psychologická pomoc nějakým výrazným způsobem pomohla,“ míní Martin. Důvodem, proč lidé služeb odborníků v oblasti péče o duševní zdraví nevyužijí, je podle primáře Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Petra Popova i to, že jich je málo a čekací doby jsou příliš dlouhé.

„Proto lidé často volí jako únikovou či nouzovou variantu užívání léků, které většinou ani s nikým nekonzultují, jenom se třeba inspirují někde na webu. Nebo jim někdo doporučí nějaký lék a oni si ho potom sami seženou,“ popisuje Popov.