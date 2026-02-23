Je obrovská chyba, že vláda nedává do obrany dost peněz, míní expremiér Fiala

„Svět je nesmírně nebezpečný. Situace je taková, že i neutrální státy zvyšují peníze, které dávají na obranu,“ zdůraznil v Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou bývalý předseda vlády Petr Fiala (ODS), podle něhož je obrovskou chybou, že kabinet Andreje Babiše (ANO) nedává do této oblasti dost peněz. „Přijít a sestavit rozpočet tak, že škrtnu zrovna na obraně, to považuji za extrémně nezodpovědné,“ dodal Fiala, podle něhož bývalá vláda peníze na obranu vynakládala efektivně. V souvislosti s obrannými výdaji a bezpečnostní situací v Evropě hovořil expremiér také o muniční iniciativě a o plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu, od jejíhož zahájení v úterý uplynou přesně čtyři roky. V pořadu mluvil také o vztahu prezidenta Petra Pavla a nové vlády či o spolupráci opozičních stran.
VideoJe obrovská chyba, že vláda nedává do obrany dost peněz, míní expremiér Fiala
před 29 mminutami|Zdroj: ČT24
