Prezident Pavel nebude vetovat rozpočet


23. 2. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V rozhovoru pro server denik.cz řekl, že prezident by neměl vládě stanovovat, jaký má mít rozpočet.

Na dotaz, zda by mohl podepsat rozpočet, který je podle Národní rozpočtové rady (NRR) v rozporu se zákonem, Pavel odpověděl, že podle právních rozborů situace není tak jednoznačná. Sněmovna podle něj dala usnesením vládě bianco šek, že může zákonem stanovené parametry překročit.

Hlava státu také očekává, že zákon o rozpočtové odpovědnosti bude novelizován. Dolní komora zatím schválila základní parametry návrhu rozpočtu, nyní ho projednají sněmovní výbory.

Sněmovna podpořila základní parametry rozpočtu se schodkem 310 miliard korun
Ministři vlády během jednání sněmovny o rozpočtu

Na další dotaz, zda tedy zákon o rozpočtu nebude vracet sněmovně, řekl: „Je tomu přesně tak. Prezident nemá ve svých pravomocech a v působnosti, aby vládě stanovoval, jaký má mít rozpočet, jaká má být výše deficitu, jaké mají být výdaje na kterou kapitolu.“ Vládě plánuje sdělit svůj názor na zahraniční a obrannou kapitolu, kde hlava státu má svoji působnost.

Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Výběr redakce

Prezident Pavel nebude vetovat rozpočet

Prezident Pavel nebude vetovat rozpočet

13:28Aktualizovánopřed 6 mminutami
Brífink po jednání vlády

ŽivěBrífink po jednání vlády

před 13 mminutami
Maďarsko asi zablokuje nové sankce proti Rusku

Maďarsko asi zablokuje nové sankce proti Rusku

10:48Aktualizovánopřed 51 mminutami
Déšť a obleva zvedly hladiny některých toků až na druhý povodňový stupeň

Déšť a obleva zvedly hladiny některých toků až na druhý povodňový stupeň

06:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Červený se stal ministrem životního prostředí

Červený se stal ministrem životního prostředí

04:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Taxikářka po bodnutí v Šumperku zemřela

Taxikářka po bodnutí v Šumperku zemřela

před 1 hhodinou
Auto s Klempířem mělo nehodu

Auto s Klempířem mělo nehodu

10:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump už splnil přes polovinu tezí projektu, od kterého se distancoval

Trump už splnil přes polovinu tezí projektu, od kterého se distancoval

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Prezident Pavel nebude vetovat rozpočet

Prezident Petr Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V rozhovoru pro server denik.cz řekl, že prezident by neměl vládě stanovovat, jaký má mít rozpočet.
13:28Aktualizovánopřed 6 mminutami

ŽivěBrífink po jednání vlády

Vláda Andreje Babiše (ANO) se zabývala plánem legislativních prací na rok 2026 a jejich výhled na 2027 až 2029. Na programu měla i projednání poslaneckých návrhů, konkrétně novely zákona o doplňkovém penzijním spoření nebo novely zákona o rozpočtových pravidlech. Kabinet se měl seznámit i se souhrnnými zprávami o plnění Akčního plánu politiky v oblasti závislostí a Akčního plánu Cirkulární Česko 2040.
před 13 mminutami

Kabátek skončil v čele VZP, novým šéfem je Duškov

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) odvolala jejího ředitele Zdeňka Kabátka, který ji vedl od roku 2012. Novým ředitelem zvolila dosavadního náměstka pro služby klientům Ivana Duškova, oznámil nově zvolený předseda správní rady Kamal Farhan (ANO). Složení správní rady se obměnilo po loňských volbách.
před 24 mminutami

Déšť a obleva zvedly hladiny některých toků až na druhý povodňový stupeň

Déšť a tající sníh zvedly v pondělí ráno hladiny toků v Česku na asi dvaceti místech na povodňový stupeň bdělosti, u dvou platí pohotovost. Zvýšené průtoky byly zejména pod horami na severu a na Českomoravské vrchovině. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Před vzestupem hladin v pásu území od severu Čech přes Vysočinu na jih Čech meteorologové varovali. Pršet má podle nich do úterý, od středy se vyjasní.
06:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Červený se stal ministrem životního prostředí

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. Zhruba po dvou měsících se tak zkompletoval kabinet Andreje Babiše (ANO) a zaniklo pověření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé), aby řídil právě i tento resort. Červený po uvedení do úřadu řekl, že jeho prvním úkolem bude pokračování programu Nová zelená úsporám, a též oznámil vyřešení svého střetu zájmů.
04:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Hasiči likvidují velkochov 236 tisíc slepic kvůli ptačí chřipce

V Kosičkách na Královéhradecku v pondělních dopoledních hodinách začali hasiči s likvidací velkochovu slepic, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. V kafilériích skončí téměř 236 tisíc nosnic. Likvidace chovu potrvá pět až sedm dní a denně se na ní bude podílet kolem stovky profesionálních hasičů. Silnice třetí třídy mezi Kosičkami a Kosicemi, u níž drůbežárna leží, byla v pondělí ráno uzavřena.
11:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Taxikářka po bodnutí v Šumperku zemřela

Taxikářka, kterou minulý týden v úterý bodl v Šumperku nožem do krku osmatřicetiletý podezřelý, v sobotu v podvečer zemřela. Čtyřiačtyřicetiletou ženu podle kriminalistů útočník razantně bodl ze zadního sedadla kuchyňským nožem a poté ji vyhodil na ulici. V nemocnici o život bojovala čtyři dny. Policisté tak případ zřejmě překvalifikují na vraždu. Muž je navíc obviněn z pokusu o vraždu dvou lidí, ukradeným vozidlem taxislužby totiž úmyslně čelně najel do protisměru.
před 1 hhodinou

Zákaz mobilů ve školách dle výzkumu přímo nezlepšuje známky ani duševní pohodu

Zákaz mobilních telefonů ve školách nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků. Žáci sice nejsou tak rozptylováni, ale na druhou stranu roste neklid a nekázeň ve třídách. Vyplývá to z dat z 21 zemí včetně Česka, která analyzovali vědci výzkumného týmu IRTIS Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Podle tohoto výzkumu plošné zákazy nefungují a nejsou tedy ani univerzálním řešením. Vhodnější je přizpůsobit pravidla místním podmínkám.
před 2 hhodinami
Načítání...