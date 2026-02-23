Prezident Pavel nebude vetovat rozpočet

Prezident Petr Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V rozhovoru pro server denik.cz řekl, že prezident by neměl vládě stanovovat, jaký má mít rozpočet.
Na dotaz, zda by mohl podepsat rozpočet, který je podle Národní rozpočtové rady (NRR) v rozporu se zákonem, Pavel odpověděl, že podle právních rozborů situace není tak jednoznačná. Sněmovna podle něj dala usnesením vládě bianco šek, že může zákonem stanovené parametry překročit.
Hlava státu také očekává, že zákon o rozpočtové odpovědnosti bude novelizován. Dolní komora zatím schválila základní parametry návrhu rozpočtu, nyní ho projednají sněmovní výbory.
Na další dotaz, zda tedy zákon o rozpočtu nebude vracet sněmovně, řekl: „Je tomu přesně tak. Prezident nemá ve svých pravomocech a v působnosti, aby vládě stanovoval, jaký má mít rozpočet, jaká má být výše deficitu, jaké mají být výdaje na kterou kapitolu.“ Vládě plánuje sdělit svůj názor na zahraniční a obrannou kapitolu, kde hlava státu má svoji působnost.
Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP).