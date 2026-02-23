Rusko zabíjelo v Oděské oblasti a Záporoží, útok hlásí i Charkov


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda, Kyiv Independent, New Voice of Ukraine/Novoje vremja

Nejméně tři lidi zabily a několik dalších zranily noční ruské útoky na Ukrajinu, informují úřady. Dva lidé nepřežili útok na Oděskou oblast, jeden člověk zemřel při úderu na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Nálet hlásí v pondělí ráno i Charkov na východě země. Ukrajinské síly naopak v noci opět podnikly útoky v hloubi Ruska.

V Oděské oblasti útočily ruské drony na objekty průmyslové, energetické i civilní infrastruktury, uvedla oblastní správa. Dva lidé přišli o život, když jeden z dronů spadl na odpočívadlo pro kamiony, což způsobilo požár, sdělila státní služba pro mimořádné situace.

Další tři lidé v regionu ruské útoky zranily, dva z nich jsou v těžkém stavu. Jeden dron zasáhl byt ve vícepodlažním domě, ale nevybuchl.

V Záporoží Rusové poškodili blíže neupřesněný průmyslový objekt. Vedle jednoho mrtvého je odtud hlášen i jeden zraněný, informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov.

V pondělí ráno čelí ruskému raketovému útoku Charkov, město hlásí nejméně dva zraněné.

Šest mrtvých po ruských útocích v Sumské oblasti, zasažena byla i továrna americké firmy
Americká továrna v Sumské oblasti zasažená při ruském útoku

Ukrajina zasáhla ropnou čerpací stanici v Tatarstánu

Ukrajinské dronové útoky směřovaly mimo jiné na Almeťjevsk v Tatarstánu v ruském Povolží, kde vypukl požár v průmyslové zóně, oznámily městské úřady. Terčem se podle zpráv na sociálních sítích stala ropná čerpací stanice Kalejkino, důležitý uzel v ruské infrastruktuře pro přepravu ropy.

Další nálety hlásí také Voroněž či Bělgorod, jehož úřady tvrdí, že město a přilehlá oblast se ocitly pod rozsáhlým raketovým útokem. Obě města hlásí mimo jiné výpadky elektřiny. Výbuchy se podle zpráv na sociálních sítích ozývaly také v Saratově a Engelsu.

Ukrajina útočila do hloubi Ruska. Hlásí zásah závodu na výrobu nosičů jaderných zbraní
Systém pro odpalování ruských raket Iskander (srpen 2022)

