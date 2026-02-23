Rusko zabíjelo v Oděské oblasti a Záporoží, útok hlásí i Charkov

Nejméně tři lidi zabily a několik dalších zranily noční ruské útoky na Ukrajinu, informují úřady. Dva lidé nepřežili útok na Oděskou oblast, jeden člověk zemřel při úderu na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Nálet hlásí v pondělí ráno i Charkov na východě země. Ukrajinské síly naopak v noci opět podnikly útoky v hloubi Ruska.
V Oděské oblasti útočily ruské drony na objekty průmyslové, energetické i civilní infrastruktury, uvedla oblastní správa. Dva lidé přišli o život, když jeden z dronů spadl na odpočívadlo pro kamiony, což způsobilo požár, sdělila státní služba pro mimořádné situace.
Další tři lidé v regionu ruské útoky zranily, dva z nich jsou v těžkém stavu. Jeden dron zasáhl byt ve vícepodlažním domě, ale nevybuchl.
V Záporoží Rusové poškodili blíže neupřesněný průmyslový objekt. Vedle jednoho mrtvého je odtud hlášen i jeden zraněný, informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov.
V pondělí ráno čelí ruskému raketovému útoku Charkov, město hlásí nejméně dva zraněné.
Ukrajina zasáhla ropnou čerpací stanici v Tatarstánu
Ukrajinské dronové útoky směřovaly mimo jiné na Almeťjevsk v Tatarstánu v ruském Povolží, kde vypukl požár v průmyslové zóně, oznámily městské úřady. Terčem se podle zpráv na sociálních sítích stala ropná čerpací stanice Kalejkino, důležitý uzel v ruské infrastruktuře pro přepravu ropy.
Další nálety hlásí také Voroněž či Bělgorod, jehož úřady tvrdí, že město a přilehlá oblast se ocitly pod rozsáhlým raketovým útokem. Obě města hlásí mimo jiné výpadky elektřiny. Výbuchy se podle zpráv na sociálních sítích ozývaly také v Saratově a Engelsu.