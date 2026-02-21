Ukrajina útočila v hloubi ruského území. Zřejmě zasáhla výrobnu nosičů jaderných zbraní

Udmurtská republika na východě evropské části Ruska hlásí nejméně jedenáct raněných při údajném ukrajinském vzdušném útoku. Tři lidé byli převezeni do nemocnice, uvedl ráno na telegramu regionální ministr zdravotnictví Sergej Bagin.
Udmurtsko je známé svými zbrojovkami. Podle zpráv na sociálních sítích, které nelze ověřit, byl zasažen závod důležitý pro výrobu raket typu Iskander a Orešnik ve městě Votkinsk zhruba 50 kilometrů severovýchodně od udmurtského hlavního města Iževska. Tyto rakety mohou nést i jaderné nálože.
Místní obyvatelé zveřejnili na sociálních sítích také fotografie a videa ukazující požár a škody. Podle těchto zpráv byl konkrétně cílem útoku závod na výrobu raketových motorů.
Gubernátor Udmurtska Alexandr Brečalov předtím na telegramu uvedl, že jeden z objektů v republice napadly drony vypuštěné z Ukrajiny. Hovořil také o škodách a raněných. Místo útoku však neupřesnil.
Na iževském letišti byl kvůli leteckému poplachu dočasně přerušen provoz.
Možné nasazení raket Flamingo
Podle ukrajinských médií byla při útoku použita řízená střela Flamingo, nikoli dron. Ani to však nebylo oficiálně potvrzeno. Komentátoři poukázali na to, že cíl byl vzdálený 1500 kilometrů od ukrajinských hranic a že jde o další důkaz toho, že Kyjev má schopnost ničivých odvetných úderů hluboko v Rusku.
Šéfdesignér ukrajinské firmy Fire Point, která vyrábí střely Flamingo, v noci zveřejnil krátké video odpalu těchto raket. „Kontext přijde později,“ napsal.
Ukrajina se brání ruské agresi i vzdušnými údery, které často míří na zbrojovky a infrastrukturu významnou pro vedení války. V úterý uplynou čtyři roky od zahájení ruské invaze na Ukrajinu.