Jak se režíruje AI. Filmaři z Hollywoodu testují pro Metu

Jana Benediktová

před 51 m minutami | Zdroj: Reuters , Meta , Variety , The Hollywood Reporter , Bloomberg , Los Angeles Times

Casey Affleck je jedním z režisérů, kteří si vyzkoušejí možnosti AI ve filmu

Americký internetový gigant Meta se dohodl na spolupráci s hollywoodskou společností Blumhouse Productions. Vybraní filmaři natáčejí krátká videa pomocí nástroje využívajícího generativní umělou inteligenci. Nejde o jedinou snahu „dostat“ AI více do Hollywoodu, který loni zažil jednu z největších stávek ve své historii mimo jiné právě kvůli obavám z umělé inteligence.

Společnost Meta provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Tento měsíc představila systém Movie Gen, který podle ní dokáže upravovat stávající videa a hlavně vytvářet realisticky vypadající snímky podle pokynů uživatele. Na webu nástroje například nechá kolem běžce v poušti vyrůst kaktusy, přidá mu do rukou třásně nebo ho obleče do kostýmu dinosaura. Meta tvrdí, že Movie Gen dokáže konkurovat podobným nástrojům předních podniků působících v oblasti tvorby mediálního obsahu pomocí generativní AI, například od firmy OpenAI. Movie Gen neplánuje Meta zapojit do žádných veřejně dostupných produktů dříve než příští rok, ale je prý potřeba vést „otevřený a včasný dialog s tvůrčí komunitou“, jak takový nástroj využít užitečně a zodpovědně, podotkl viceprezident společnosti Meta Connor Hayes. Z bratra mimozemšťan Společnost Blumhouse Productions je známá zejména díky svým hororovým filmům, mezi které patří například snímek Uteč či filmová série Očista. Firma vybrala několik filmařů, kteří si Movie Gen vyzkouší a videa vytvořená tímto nástrojem použijí ve svých krátkých filmech. Do testování se mimo jiné zapojil Casey Affleck. Ke zhlédnutí už je třeba krátký film s názvem i h8 ai, který s využitím vygenerovaných záběrů vytvořil Aneesh Chaganty. V ani ne tříminutovém videu se jeho autor přiznává ke smíšeným pocitům z umělé inteligence, když říká: „Nesnáším AI, ale s takovým nástrojem? Nevím… možná bych trochu víc snil.“ Movie Gen využil k vylepšení krátkých filmů, které natočil, když vyrůstal v San Jose v Kalifornii a snil o tom, že bude režisérem. Pomocí AI efektů třeba malého bratra v halloweenské masce proměnil v mimozemšťana nebo domovskou ulici přemístil na Manhattan.

Šéf společnosti Blumhouse Jason Blum prohlásil, že hybnou silou filmového průmyslu zůstávají umělci, kterým může generativní AI pomoci při vyprávění příběhů. „Vítáme, že někteří z nich dostanou šanci vyzkoušet tuto špičkovou technologii a vyjádřit se k jejím kladům a záporům v době, kdy se stále nachází ve vývoji,“ oceňuje. „Budou to mocné nástroje pro režiséry a je důležité zapojit tento kreativní průmysl do jejich vývoje, aby se zajistilo, že budou pro tento úkol co nejlépe uzpůsobené,“ dodal. Pilotní projekt ukázal, uvádí Meta v oficiální zprávě, že přestože reálné zkušenosti s natáčením filmů nic nenahradí, model Movie Gen pomáhá tvůrčí nápady rychleji vyjádřit a inspirovat k dalším. Funguje jako „spolupracovník a myšlenkový partner“. Kromě zástupců zábavního průmyslu plánuje Meta na zkoušení Movie Gen spolupracovat také s tvůrci digitálního obsahu. Věk je pro AI jen číslo Není překvapením, že umělá inteligence se ve filmech už využívá. Ostatně otázka, jakým způsobem to ovlivňuje práci tvůrců, patřila k hlavním bodům loňské několikaměsíční stávky hereckých a scenáristických odborů v Hollywoodu. Stávkující se obávali jednak zneužití jejich digitální podoby či hlasového záznamu, jednak úbytku práce, protože nespornou motivací studií pro zapojení AI je snížení nákladů. Nová kolektivní smlouva nastavila regule ohledně „digitálních dvojníků“. AI pomůže „předabovat“ postavu do jiné řeči nebo ji omladit či naopak udělat starší – stačí si vzpomenout třeba na osmdesátníka Harrisona Forda, který se loni vrátil jako neohrožený archeolog Indiana Jones a jemuž triky s pomocí AI dokázaly na plátně ubrat několik desítek let. Rovněž v chystaném dramatu Roberta Zemeckise ubere AI vrásky Tomu Hanksovi a Robin Wrightové. Snímek HR, jehož příběh prochází několika generacemi, by měl mít premiéru začátkem listopadu.

Záskok za herce, který nemůže nebo nežije Podle zástupců filmové branže, které vyzpovídala agentura Bloomberg, se AI do vzniku filmu v nejbližších letech nezapojí tak radikálně, jak by se mohlo po jejím nepřehlédnutelném nástupu do mnoha oborů zdát. Byť má potenciál být jednou z nejvýznamnějších změn ve způsobu, jakým lidé vytvářejí a konzumují obsah. „Nejčastěji se bude používat tam, kde někdo není k dispozici nebo se nemůže ujmout určité role, ale je žádaný nebo potřebný,“ nechal se pro Bloomberg slyšet Duncan Crabtree-Ireland z odborové organizace SAG-AFTRA zastupující více než sto šedesát tisíc herců. Tedy pomůže angažovat umělce, kteří se nemohou natáčení či postprodukce účastnit, protože mají úvazek jinde, jsou zdravotně indisponováni, či dokonce vůbec nežijí. Podobně jako AI pomohla promluvit v pokračování Top Gun: Maverick představiteli parťáka a zároveň rivala hlavního hrdiny Valu Kilmerovi, který o hlas prakticky přišel následkem rakoviny hrtanu. Crabtree-Ireland za dvacet let v odborech byl svědkem rostoucího vlivu uživatelsky generovaného obsahu, streamovaného videa a sociálních médií. Míní, že o vytváření digitálních skenů umělců se zajímají i pojišťovny – pokud herec vypadne z jakéhokoliv důvodu z natáčení, nezastaví se díky nim produkce, tedy i finanční riziko je menší. A představit si lze i další, zatím méně běžné obohacení filmového průmyslu díky nejmodernějším technologiím – například nabídnutí zážitku, kdy diváci mohou komunikovat přímo s filmovými postavami.

O AI se nemluví, ale používá se Zapojení AI by bylo bývalo možná už i větší, ale hollywoodské produkce musejí brát ohled nejen na umělce, ale také na citlivost veřejnosti vůči čistě „umělým“ scénám. Například loni se s nevolí setkal tančící kostlivec v hororu Talkshow s ďáblem. „Existují spousty lidí, kteří AI používají, ale nemohou to veřejně přiznat, protože na mnoho prací stále potřebujete umělce a ti by se proti vám obrátili,“ poznamenal pro The Hollywood Reporter David Stripinis, který se vizuálními efekty podílel na blockbusteru Avatar nebo titulech studia Marvel. „V tuto chvíli je to spíše problém PR než technický,“ míní. Nepoužívání nástrojů umělé inteligence totiž znamená nevýhodu oproti konkurenci. Některé profese jsou ohroženy zatím méně, třeba scenáristé složitěji vystavěných příběhů (umělá inteligence jim ale dobře poslouží k rozpracování nápadů), některé více, jako dabéři. A co bude následovat? Rozšíří se prvoligovým hercům možnost ztvárnit všechny věkové kategorie, čímž ubyde rolí pro ty začínající a méně známé? Tím spíš, že epizodní postavy zvládne „zahrát“ AI? spekuluje The Hollywood Reporter. Větší využívání umělé inteligence ve filmové branži ale kromě snah Hollywoodu o dobré vztahy s umělci a tvůrci brzdí znepokojení z deepfakes (realistického nahrazení tváře či hlasu), které jsou stinnou stránkou stále sofistikovanějších nástrojů. Usadit se musí také otázka autorských práv a udělování souhlasu s uložením „digitálních dvojníků“. Denchová hlas půjčila, Johanssonová ne Společnost Meta partnerstvím s Blumhouse naznačuje, jak chce spolupracovat s tvůrčími odvětvími, jejichž zástupci se v reakci na nástup generativních technologií umělé inteligence většinou brání právě kvůli obavám z „Divokého západu“ v oblasti duševního vlastnictví. Několik skupin vlastníků autorských práv zažalovalo velké technologické společnosti, včetně Mety, kvůli neoprávněnému používání jejich děl k trénování generativních systémů umělé inteligence. Společnost Meta tvrdí, že její trénink AI je chráněn doktrínou spravedlivého užití autorských práv. Meta a další technologické společnosti však prokázaly, že jsou ochotny za určité typy obsahu pro AI platit. Kromě partnerství s Movie Gen firma minulý měsíc informovala, že uzavřela dohody s herci, včetně Judi Denchové, Kristen Bellové a Johna Ceny, aby propůjčili hlas jejímu chatbotu Meta AI. Ne všechny celebrity to ale vidí stejně. Herečka Scarlett Johanssonová se ozvala proti zvukové stopě, kterou pro svého asistenta ChatGPT použil největší soupeř Mety na poli umělé inteligence, firma OpenAI podporovaná Microsoftem. Herečce přišlo, že chatbot mluví podobně jako ona, ačkoliv svůj hlas firmě odmítla propůjčit. Vedení OpenAI takovou možnost vyloučilo, nicméně „z úcty k paní Johanssonové“ používaní hlasu nazvaného Sky ze svých produktů společnost odstranila.

OpenAI zatím jedná Spojení Mety s Blumhousem nezůstane izolovaným pokusem, jak co nejlépe využít rozvíjející se AI nástroje ve filmovém průmyslu. Podobně se společnost OpenAI letos setkala s hollywoodskými manažery a agenty, aby projednala možná partnerství zahrnující její nástroj pro generování videí Sora. Ten firma poprvé ukázala v únoru, na základě textových pokynů uživatele dokáže vytvářet realistické záběry. Podle OpenAI by mohl nástroj hollywoodským studiím pomoci urychlit, usnadnit a zlevnit tvorbu filmů a seriálů. Na oplátku chtěla společnost získat přístup k filmovým materiálům, aby Sora měla na čem trénovat. „Sora lidem vyrazila dech, co se týče možností. Ale nestalo se to, když ji dostali do rukou režiséři. Nebylo možné ji režírovat. Stane se z toho něco, čemu můžete říkat, co má dělat. ‚Potřebuju, aby to svítilo takhle. Potřebuju, aby se tenhle člověk víc usmíval,‘“ okomentoval novinku pro Bloomberg generální ředitel startupu Vermillio zabývajícího se AI Dan Neely.