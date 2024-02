Miliardové škody i nové impulsy v tvorbě. Hudební branže se sžívá s umělou inteligencí

Znamená umělá inteligence (AI) smrt hudební tvorby, nebo předznamenává novou éru kreativity? Častá otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Doktorandi oboru digitálních studií na Univerzitě královny Marie v Londýně (Queen Mary University of London) patří k těm, kteří v AI vidí hudební technologii budoucnosti a zkoumají její využití pro komponování. Zatímco studie, již si nechala zpracovat sdružení na ochranu autorských práv v Německu a ve Francii, naznačuje, že hudebníci mohou v příštích letech utrpět miliardové ekonomické škody v důsledku nástupu modelů umělé inteligence.

Sdružení na ochranu práv autorů hudebních děl v Německu a Francii, GEMA a SACEM, zadala studii, která by posoudila zásah rychle se rozvíjejících modelů umělé inteligence. Ze závěrů vyplynulo, že ohroženo je 27 procent příjmů autorů v hudební branži, přičemž do roku 2028 by ztráty měly činit více než 2,7 miliardy eur (66,3 miliardy korun).

Kdo to zaplatí

Například odvětví filmové hudby již nyní čelí značným problémům kvůli nástrojům, které automaticky vytvářejí nelicencovanou podkresovou hudbu.

Oborová sdružení argumentují, že mnoho nástrojů umělé inteligence využívá jako základ pro trénování modelů existující autorská díla, což však není nijak zpoplatněno. Varují, že zaplavení streamovacích platforem hudbou generovanou umělou inteligencí může vést k propadu příjmů tvůrců hudebních děl.

„Autoři potřebují transparentnost a kontrolu nad používáním svých děl. Především však potřebují spravedlivý podíl na příjmech, které se v oblasti generativní umělé inteligence do roku 2028 zdesetinásobí,“ zdůraznil šéf sdružení GEMA Tobias Holzmüller.

Z průzkumu vyplývá, že dvě třetiny hudebníků se rizik spojených s umělou inteligencí obávají. AI ale zároveň skýtá i příležitosti: Podle studie využívá modely AI k podpoře své hudební produkce 35 procent dotazovaných. Mezi mladými do pětatřiceti let bylo toto číslo ještě vyšší, umělou inteligenci nějakým způsobem do tvorby zahrnuje více než polovina z nich.