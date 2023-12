Meta spustila v Evropě sociální síť Threads, doufá v až miliardu uživatelů

„Dnes zpřístupňujeme Threads v dalších zemích v Evropě. Vítejte všichni,“ napsal v příspěvku na síti Threads krátce před 12:00 SEČ šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg. Firma spuštění služby v Evropě do té doby oficiálně neoznámila, pouze umístila na domovskou stránku sítě počítadlo, které ukazovalo, že vynulováno bude právě v poledne středoevropského času. Meta je rovněž vlastníkem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp.

Zuckerberg v říjnu uvedl, že síť Threads alespoň jednou měsíčně využívá téměř 100 milionů uživatelů. Dodal, že podle jeho názoru by se počet uživatelů do několika let mohl vyšplhat až na jednu miliardu.

„Rozšíření do Evropy je důležitým testem dlouhodobé životnosti sítě Threads,“ uvedla nedávno nezávislá analytička technologického sektoru Debra Aho Williamsonová. V příštím roce by podle ní mohla síť díky spuštění provozu v EU získat zhruba 40 milionů nových uživatelů.