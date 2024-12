Jsme suverénní země, odmítá Panama Trumpova slova o vrácení průplavu

Spojené státy by mohly převzít kontrolu nad Panamským průplavem, prohlásil zvolený americký prezident Donald Trump. S jeho tvrzením však nesouhlasí řada státníků. Panamský prezident José Raúl Mulino se ohradil, že průplav patří právě Panamě, o suverenitě a nezávislosti země prý „nelze pochybovat“. Podpořila jej i prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová.

Podle agentury Reuters jde o mimořádně vzácný případ, kdy vrcholný americký politik varuje, že by mohl na suverénní zemi tlačit, aby předala část svého území.

„Každý čtvereční metr Panamského průplavu a jeho okolí patří Panamě a dál jí bude patřit,“ ohradil se Mulino. Na to Trump reagoval prohlášením, že „to se uvidí“. Průplav propouští čtyřicet procent kontejnerové dopravy USA, ročně jím propluje 15 tisíc plavidel. Jeho význam ještě vzrostl po útocích jemenských islamistů na cesty vedoucí k Suezu.

Spojené státy průplav dostavěly v roce 1914 a až v 70. letech stavbu a pozemky darovaly Panamě. Washington a Panama City průplav společně spravovaly až do roku 1999. „Pokud nebudou dodržovány morální a právní principy našeho štědrého gesta a daru, pak budeme žádat, aby nám byl Panamský průplav vrácen,“ dodal Trump.

O rozšíření amerického území přitom nemluví Trump poprvé. Budoucí republikánský prezident, který se úřadu ujme příští měsíc, v neděli také uvedl, že USA by měly z důvodů národní bezpečnosti usilovat o získání kontroly nad Grónskem. Je to poslední z řady kontroverzních zahraničněpolitických výroků Trumpa na adresu spojeneckých zemí, připomnělo americké vydání magazínu Forbes .

„Z Kanady součást USA“

Trump také minulý týden ve středu podpořil myšlenku, že by se Kanada mohla stát součástí Spojených států. Vyjádření přišlo poté, co budoucí šéf Bílého domu v posledních dnech začal kanadského premiéra Justina Trudeaua veřejně označovat za „guvernéra“.