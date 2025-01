Komfort skončil, je čas zbrojit, řekl Tusk europoslancům

„Budoucnost se odehrává v našich myslích,“ řekl Tusk. Zdůraznil, že prioritou polského předsednictví je bezpečnost, a to nejen vojenská, ale i hospodářská a energetická.

Pokud jde o energie a ekonomiku, musí unijní orgány jednat odvážně a přikročit k deregulaci, a to i v tak složitých oblastech, jako je takzvaný Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu). Varoval, že neúměrně vysoké ceny energií mohou v Evropě smést demokraticky zvolené vlády.

Evropané by se podle Tuska neměli cítit v dnešní složité době dezorientovaní, stejně by měli přistupovat i k návratu Trumpa do Bílého domu. Jeho výzvy k tomu, aby Evropané převzali více odpovědnosti za svou obranu a investovali do armády až pět procent HDP, je podle polského premiéra nutné chápat jako příležitost. Řekl také, že takovéto Trumpovy výroky nejsou nepřátelské, neboť si spojenec jen přeje, aby i druhý partner byl silnější.