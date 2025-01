SLEDUJTE: Polsko přebírá předsednictví v Radě EU

Polsko se během svého půlročního předsednictví chce zaměřit zejména na bezpečnost EU ve všech dimenzích, tedy na vnější, vnitřní, informační, ekonomickou, energetickou, potravinovou, ale i zdravotní.

Očekává se, že zejména v dění kolem Ruskem napadené Ukrajiny by Polsko, které je velkým spojencem Kyjeva, mohlo hrát významnou roli. V únoru uplyne jedenáct let od zahájení ruské agrese proti sousední zemi a tři roky od plnohodnotné pozemní invaze Moskvy. V plánu je přijetí šestnáctého balíku unijních sankcí, který by měl být velmi tvrdý a výrazně Rusko zasáhnout

Polsko se na slavnostní zahájení svého předsednictví v Radě EU rozhodlo nepozvat maďarského velvyslance. Důvodem je diplomatický spor mezi zeměmi. Maďarský ministr zahraničí označil krok za ostudný.

Varšavu pobouřilo, když Budapešť minulý měsíc udělila politický azyl Marcinu Romanowskému, bývalému náměstkovi ministra spravedlnosti v předchozí polské vládě nyní opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS). Romanowski byl loni v červenci zadržen kvůli vyšetřování možného zneužití veřejných fondů. Byl obratem propuštěn kvůli imunitě, o kterou ho ale později připravili polští zákonodárci, a v polovině prosince na něj byl vydán evropský zatykač.