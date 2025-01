Evropské země se připravují na nový kurz USA

Přesně takový postup nachází odezvu i v Polsku. „(Donald Trump) přinese Polsku čtyři roky dobré politiky. Posílí naši zemi, posílí vazby Polska se Spojenými státy a tak posílí i bezpečnost Polska,“ uvedl polský prezident Andrzej Duda. Právě Varšava přišla už před léty, a to nejen kvůli ruské válečné agresi na Ukrajině, s navyšováním výdajů na armádu a zbrojení.

Požadavky Donalda Trumpa jsou dobře známé v oblasti bezpečnosti – větší samostatnost a větší vojenské výdaje. Na to lídři klíčových zemí v Evropě reagují souhlasně, protože zde považují Američany za svého nejdůležitějšího partnera. Podle spolkového kancléře Olafa Scholze tuto pozici zachovají i v éře, v níž nový prezident Donald Trump slibuje převratné změny.

Výkonný ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Martin Vokálek řekl v pořadu Horizont ČT24, že Evropa bude pro Spojené státy na druhé až třetí koleji. Může to pro ni ale být impuls, aby byla soběstačnější, například v bezpečnosti či energetice. Neměla by ale usilovat o autonomii na USA, protože Spojené státy jsou naším dlouhodobým partnerem, ale spíše hledat kompromisní řešení.

Vokálek: Obchodní válka by zasáhla evropský průmysl a americké technologie či energetiku

Společnou řeč by pak podle ředitele měly hledat samy mezi sebou evropské státy, protože samotné ve světě těžko obstojí v době pragmatického přístupu USA a velmi dravého postupu Číny.

Vokálek také zmínil stále existující riziko obchodní války mezi USA a Evropou. Uškodila by oběma ekonomikám, ale za kratší konec podle něho tahají Spojené státy. Dopad by to mělo zejména na evropský průmysl, například automobilový. V USA pak na sektor technologií a energetiky. Proto považuje za důležité hledat vzájemné kompromisy a soustředit se na společnou řeč.