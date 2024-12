Rumunský ústavní soud anuloval výsledky prezidentských voleb

Rumunský ústavní soud zrušil výsledek prezidentských voleb, jejichž první kolo vyhrál Calin Georgescu z krajní pravice. Druhé kolo se mělo konat tuto neděli. Nejvyšší soudní instance v zemi ke kroku přistoupila poté, co byly odtajněny bezpečnostní dokumenty, a prohlásila, že hlasování se musí zopakovat. Nejvyšší soud anuloval celý volební proces kvůli podezření z ruského vměšování.

V prvním kole prezidentských voleb 24. listopadu překvapivě uspěl proruský kritik Severoatlantické aliance Calin Georgescu. Ten se 8. prosince měl utkat s šéfkou středopravého opozičního uskupení Zachraňte Rumunsko Elenou Lasconiovou, která se do druhého kola dostala jen s velmi těsným náskokem tří tisíc hlasů nad třetím v pořadí, sociálnědemokratickým premiérem Marcelem Cioalakem.

Analytik: Rusko se snaží ovlivňovat dění v zemích východního křídla NATO dlouhodobě

„Všichni sledují záležitost kolem TikToku, to je nejviditelnější věc, ale Rusko se snaží ovlivnit situaci uvnitř Rumunska – podobně jako ve všech ostatních zemích východního křídla (NATO) – ve svůj prospěch už nějakou dobu,“ podotkl k informacím rumunských bezpečnostních složek hlavní analytik Hospodářských novin Martin Ehl.

„Nechci strašit, ale my jsme prostě s Ruskem ve válce, můžeme to nazvat hybridní či informační válkou,“ připomíná Ehl. „Jsou to různé způsoby, jak se nás Rusko snaží rozložit a oslabit,“ dodává třeba s odkazem na poškození kabelů v Baltském moři, „zejména proto, abychom nepodporovali Ukrajinu a abychom přistoupili na novou bezpečnostní architekturu v Evropě, v níž bude Rusko hrát mnohem důležitější roli.“