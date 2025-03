Od skutečného příměří jsme ještě velice daleko, míní Šedivý

Šedivý předpokládá, že k projednaným bodům se budou chtít vyjádřit také představitelé Evropské unie. K tomu by mělo dojít již ve čtvrtek na summitu, který do Paříže svolal francouzský prezident Emmanuel Macron. „EU drží širokou a tvrdou škálu sankcí vůči Rusku. Takže nelze slibovat na základě dvoustranných jednání mezi Spojenými státy a Ruskem uvolňování sankcí, do kterých je zapojená ještě třetí strana, kterou je Evropská unie,“ sdělil Šedivý.

Podle Šedivého se jedná o návrh, který budou členské státy ještě specifikovat. „Důležité ale je, že v zásadě existuje shoda na tom, že je potřeba navyšovat obranné výdaje,“ řekl a dodal, že od roku 2021 se zvýšily v rámci EU výdaje na obranu o třicet procent.

Pozitivní je podle Šedivého rovněž to, že je představa o tom, do čeho investovat, a rýsovat se začínají i konkrétní plány. „Mimo jiné také v rámci Evropské obranné agentury. My pracujeme na čtyřech oblastech. Je to integrovaná, protivzdušná a protiraketová obrana. Na tom se shodují v zásadě všichni, protože to je něco, co Evropě chybí. Jsou to bezpilotní prostředky, zejména vzdušné, ale nejen ty. Dále je to takzvaná klouzavá munice neboli sebevražedné drony. A pak je to celá oblast, která se týká schopnosti elektronického vedení operací,“ popsal.