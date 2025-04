Cena garáží roste. V Praze stojí tolik co byt v malém městě

Zájem o garáže a parkovací stání posledních pět let roste. S poptávkou stoupá i cena. Někde se za tu dobu zvedla až o půlku. Garáž v Praze stojí podobně jako byt v menším městě. Meziroční zdražení se pohybuje kolem šesti procent. Prostor pro odstavení auta je i podle developerů jedním z hlavních faktorů při výběru bydlení.

Kolem 1,2 milionu se pohybuje i cena garáží ze sedmdesátých let na pomezí pražských Malešic a Strašnic. „Je lepší mít auto v garáži než někde na ulici,“ řekl majitel jedné z nich. Má tam navíc uskladněné i věci, které se mu nevejdou do bytu.

Průměrná doba prodeje se zkracuje. „Podle mě bude mít do konce měsíce garáž nového majitele. Hodně teď letí pořizování nemovitostí a garáž jako první investiční nemovitost je mnohem cenově nižší než byt,“ vysvětlil Vach.

S těmi v současné době developeři už při výstavbě nových bytů počítají. Takové se pak prodávají rychleji a noví majitelé jsou prý ochotni zaplatit i více peněz. „Ten zájem je opravdu veliký, protože koneckonců, možnost zaparkovat je jedna z největších výhod nového bydlení. My se té poptávce snažíme vyhovět,“ vysvětlila ředitelka Central Group Michaela Váňová.

Například v Sokolově si mohou zájemci za zhruba milion a půl koupit byt jedna plus jedna nebo i dva plus jedna. Většinou se ale jedná o byty před rekonstrukcí a navíc v méně atraktivních lokalitách. A také bez možnosti parkovacího místa nebo stání.

V garážích bývají i dílny a sklady

V garážích stojí často nejen auta, ale jsou to i sklady nebo dílny. Řadu z nich v osmdesátých a devadesátých letech lidé vybudovali svépomocí. Například Josef Matějíček měl před osmnácti lety v garáži auto jen krátce, teď tam má dílnu. „Tady si relaxuju po práci,“ vysvětluje. Do garáže chodí jeho kamarádi i na posezení.

„Já tomu říkám síň slávy, mám tady podepsané známé osobnosti. Ty, kteří byli také v garáži, mám podepsané. Mirai, celá kapela Kryštof,“ chlubí se Matějíček.

To Luděk Pol do garáže nikoho nezve, je totiž plná dřeva. „Víceméně to slouží účelům pro všechno,“ pochvaluje si garážové prostory. Teď štípe dřevo na další topnou sezonu. Garáž koupil od původního majitele, který už ji nepotřeboval, a snaží se ji stále udržovat.

V osmdesátých a devadesátých letech stavěli garáže svépomocí i v Havlíčkově Brodě. Tomáš Novotný si to sice nepamatuje, ale je rád, že garáž od známých sehnal. I když jeho auto by se do ní už nevešlo. Vasil auto v pronajaté garáži má, ale nepojízdné. „Opravujeme tady auta, mám tady všechny náhradní díly, kola,“ vysvětlil Vasil.

Na Havlíčkobrodsku je hned několik takzvaných garážových hnízd. Některé z garáží ale budou muset v budoucnu ustoupit novému obchvatu. V Sokolově už s bouráním starých garáží pomalu končí. Lokalita Jižní lom je jednou z posledních ve městě. Co bude místo nich, zatím jasné není.