Gigafactory v Dolní Lutyni by dle studie mohla nastartovat pozitivní změny

Lokalita Dolní Lutyně na Karvinsku je podle odborných studií vhodná pro stavbu nové gigafactory. Případná povodňová rizika v místě nezhorší, naopak by mohla nastartovat pozitivní změny v regionu, jako jsou růst mezd nebo zastavení úbytku obyvatel. Uvedli to autoři analýz společně se zástupci investora a ministerstva průmyslu a obchodu. Místní s vybudováním továrny nesouhlasí a v referendu většina hlasujících zavázala vedení obce, aby projektu bránilo.

Starosta počítá s tím, že v letošním roce na to obec uvolní půl milionu korun. „Výsledky referenda byly poměrně jednoznačné. Osmdesát osm procent lidí tady tu fabriku nechce. A myslím si, že je nepřesvědčí žádné argumenty. Alespoň prozatím určitě ne,“ poznamenal.

„Mzdy, které jsou zde dnes nabízeny, mediánové mzdy, jsou velmi nízké. Investor by měl vytvořit tlak na nárůst, což jednak zvýší životní úroveň stávajících obyvatel, kteří přejdou do nových provozů, ale také se vytvoří poměrně velký tlak na transformaci průmyslu. Zóna i firmy, které dnes stávající zaměstnance zaměstnávají, na to budou muset reagovat a mzdy zvýšit. To znamená, celkově poroste prosperita regionu,“ řekl hlavní řešitel dopadové studie pro posouzení vstupu strategického investora, kterou zpracovala společnost AQE Advisors, Jan Havránek.

Vyšší mzdy a nové pracovní pozice

Havránek uvedl, že mediánové mzdy na typových pozicích se nyní pohybují kolem pětatřiceti tisíc korun. Autoři studie odhadují, že mzdy ve strategickém parku by na základních pozicích činily až šedesát tisíc korun. V souvislosti s projektem by podle analýzy mohlo včetně dodavatelských firem vzniknout skoro třináct tisíc míst.

„Tento kraj se dlouhodobě potýká s nízkou mzdou a vysokou nezaměstnaností a prochází jakousi transformací,“ popsal Havránek. Připomněl, že se nyní připravuje řada strategických transformačních projektů, které řeší, jak zlepšit kvalitu života obyvatel. „Tento projekt by to mohl nastartovat opravdu formou sněhové koule, protože v tu chvíli na to musí všichni reagovat,“ poznamenal.

Zejména pro Karvinsko jde podle něj o klíčový projekt. Důležité je, že k dispozici by v dojezdové vzdálenosti do třiceti minut byl dostatek potenciálních zaměstnanců, podle studie více než sto třicet tisíc. „Umístit fabriku v nějakém místě, kde lidé nejsou, by vyvolalo obrovský problém. Jakmile by tam nebyl rozdíl ve mzdě, tak jediný způsob, jak zajistit zaměstnance, budou agenturní pracovníci, což by vytvořilo neuvěřitelné sociální pnutí,“ uvedl autor studie.