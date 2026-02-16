Inspekce znovu potrestala firmu za znečištění Odry

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) opět uložila pokutu firmě BorsodChem MCHZ za znečištění Odry v prosinci předminulého roku. Firma se podle mluvčí inspekce znovu odvolala. Případ tak bude opět řešit ministerstvo životního prostředí (MŽP). Poprvé ČIŽP pokutu udělila minulý rok v září, v prosinci ale ministerstvo rozhodnutí zrušilo. Podle inspekce měla firma vypouštět do řeky kyanid a zinek, které mohly v prosinci roku 2024 otrávit desítky ryb.
„V případě společnosti BorsodChem inspekce životního prostředí vydala nové rozhodnutí o pokutě. Společnost se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala k MŽP,“ sdělila České televizi mluvčí inspekce Miriam Loužecká s tím, že odvolací řízení zatím ministerstvo neukončilo.
Inspekce v září minulého roku v souvislosti s prosincovým znečištěním potrestala dvě firmy – BorsodChem a GALVAN CZ. Ta se proti rozhodnutí neodvolala, pokuta 380 tisíc korun se pro ni proto stala pravomocnou.
„Havárii na řece Odře 17. prosince 2024 způsobil jednorázový únik dvou znečišťujících látek – kyanidu a zinku,“ popsala dříve Loužecká. Podle ní na základě důkladného šetření v okolních průmyslových areálech a analýzách odebraných vzorků inspektoři identifikovali dvě společnosti, které s uvedenými látkami nakládaly v rozporu s předpisy a mohly ke znečištění řeky Odry přispět.
Firma nedostala pokutu jako původce havárie, vysvětlila mluvčí ministerstva
Společnost BorsodChem se ale proti rozhodnutí ČIŽP následně odvolala. V prosinci jí poté resort životního prostředí jako odvolací orgán vyhověl a případ tak vrátil inspekci. Mluvčí ministerstva Veronika Krejčí pro ČT vysvětlila, že firma nedostala pokutu jako původce havárie na Odře. „Ale pouze za to, že v konkrétních dnech a časech na přelomu let 2024 a 2025 v rozporu s integrovaným povolením vypouštěla odpadní vody s obsahy zinku a kyanidů do Odry,“ objasnila Krejčí.
Ministerstvo uvedlo, že tuto skutečnost nijak nezpochybnilo, pouze chtělo po inspekci vysvětlit, proč ČIŽP zasáhla až po prosincové otravě ryb, i když o vypouštění určitého množství zinku věděla dlouhodobě.
Leklé ryby se objevily na soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz už zmíněného 17. prosince 2024. Původně se případem zabývala policie, v březnu minulého roku vyšetřování uzavřela s tím, že nešlo o trestný čin, ale o přestupek. „Znalci zjistili, že se do řeky Odry dostala tekutina, která obsahovala zinek a kyanid. Tato tekutina mohla stéct z jedné nedaleké společnosti přes kanál do řeky Odry. Prověřováním se podařilo prokázat, že ryby uhynuly na kombinované působení zinku a kyanidu,“ sdělila už dříve mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.
