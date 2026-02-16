Inspekce znovu potrestala firmu za znečištění Odry


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) opět uložila pokutu firmě BorsodChem MCHZ za znečištění Odry v prosinci předminulého roku. Firma se podle mluvčí inspekce znovu odvolala. Případ tak bude opět řešit ministerstvo životního prostředí (MŽP). Poprvé ČIŽP pokutu udělila minulý rok v září, v prosinci ale ministerstvo rozhodnutí zrušilo. Podle inspekce měla firma vypouštět do řeky kyanid a zinek, které mohly v prosinci roku 2024 otrávit desítky ryb.

„V případě společnosti BorsodChem inspekce životního prostředí vydala nové rozhodnutí o pokutě. Společnost se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala k MŽP,“ sdělila České televizi mluvčí inspekce Miriam Loužecká s tím, že odvolací řízení zatím ministerstvo neukončilo.

Inspekce v září minulého roku v souvislosti s prosincovým znečištěním potrestala dvě firmy – BorsodChem a GALVAN CZ. Ta se proti rozhodnutí neodvolala, pokuta 380 tisíc korun se pro ni proto stala pravomocnou.

„Havárii na řece Odře 17. prosince 2024 způsobil jednorázový únik dvou znečišťujících látek – kyanidu a zinku,“ popsala dříve Loužecká. Podle ní na základě důkladného šetření v okolních průmyslových areálech a analýzách odebraných vzorků inspektoři identifikovali dvě společnosti, které s uvedenými látkami nakládaly v rozporu s předpisy a mohly ke znečištění řeky Odry přispět.

Za znečištění Odry dostaly pokutu dvě firmy, kyanid a zinek otrávily ryby
Moravskoslezští hasiči postavili nornou stěnu, která byla kvůli úhynu ryb umístěna v řece Odře (prosinec 2024)

Firma nedostala pokutu jako původce havárie, vysvětlila mluvčí ministerstva

Společnost BorsodChem se ale proti rozhodnutí ČIŽP následně odvolala. V prosinci jí poté resort životního prostředí jako odvolací orgán vyhověl a případ tak vrátil inspekci. Mluvčí ministerstva Veronika Krejčí pro ČT vysvětlila, že firma nedostala pokutu jako původce havárie na Odře. „Ale pouze za to, že v konkrétních dnech a časech na přelomu let 2024 a 2025 v rozporu s integrovaným povolením vypouštěla odpadní vody s obsahy zinku a kyanidů do Odry,“ objasnila Krejčí.

Ministerstvo uvedlo, že tuto skutečnost nijak nezpochybnilo, pouze chtělo po inspekci vysvětlit, proč ČIŽP zasáhla až po prosincové otravě ryb, i když o vypouštění určitého množství zinku věděla dlouhodobě.

Ministerstvo zrušilo firmě pokutu za znečištění Odry, věc se vrací inspekci
Možná otrava řeky Odry

Leklé ryby se objevily na soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz už zmíněného 17. prosince 2024. Původně se případem zabývala policie, v březnu minulého roku vyšetřování uzavřela s tím, že nešlo o trestný čin, ale o přestupek. „Znalci zjistili, že se do řeky Odry dostala tekutina, která obsahovala zinek a kyanid. Tato tekutina mohla stéct z jedné nedaleké společnosti přes kanál do řeky Odry. Prověřováním se podařilo prokázat, že ryby uhynuly na kombinované působení zinku a kyanidu,“ sdělila už dříve mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.

Výběr redakce

Polsko by podle Nawrockého mělo mít vlastní jaderný program

Polsko by podle Nawrockého mělo mít vlastní jaderný program

před 16 mminutami
Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, řekl Havlíček. Stavba by měla začít v roce 2029

Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, řekl Havlíček. Stavba by měla začít v roce 2029

01:39Aktualizovánopřed 47 mminutami
Novým kandidátem na ministra životního prostředí je poslanec Červený

Novým kandidátem na ministra životního prostředí je poslanec Červený

13:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Inspekce znovu potrestala firmu za znečištění Odry

Inspekce znovu potrestala firmu za znečištění Odry

před 1 hhodinou
Vztahy USA a Maďarska vstupují do zlaté éry, řekl Rubio na schůzce s Orbánem

Vztahy USA a Maďarska vstupují do zlaté éry, řekl Rubio na schůzce s Orbánem

před 1 hhodinou
Pokročili jsme v otázce českého územního dluhu, řekl Macinka po jednání se Sikorským

Pokročili jsme v otázce českého územního dluhu, řekl Macinka po jednání se Sikorským

14:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Mezi pitím slazených nápojů a úzkostí je silná souvislost, varuje studie

Mezi pitím slazených nápojů a úzkostí je silná souvislost, varuje studie

před 2 hhodinami
Nástupcem Drábové v čele úřadu pro jadernou bezpečnost bude Štěpán Kochánek

Nástupcem Drábové v čele úřadu pro jadernou bezpečnost bude Štěpán Kochánek

15:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Moravskoslezský kraj

Inspekce znovu potrestala firmu za znečištění Odry

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) opět uložila pokutu firmě BorsodChem MCHZ za znečištění Odry v prosinci předminulého roku. Firma se podle mluvčí inspekce znovu odvolala. Případ tak bude opět řešit ministerstvo životního prostředí (MŽP). Poprvé ČIŽP pokutu udělila minulý rok v září, v prosinci ale ministerstvo rozhodnutí zrušilo. Podle inspekce měla firma vypouštět do řeky kyanid a zinek, které mohly v prosinci roku 2024 otrávit desítky ryb.
před 1 hhodinou

Po celé republice se konaly akce na podporu prezidenta Pavla

Ve městech i menších obcích se odpoledne sešli lidé podporující prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s vládní stranou Motoristé. Akci inicioval spolek Milion chvilek. Lidé dorazili například na brněnské náměstí Svobody, dopravní podnik kvůli davu musel odklonit tramvajovou dopravu z náměstí, ale shromáždění byla i v Olomouci či Ostravě. Navazují na pražskou demonstraci z 1. února na Staroměstském a Václavském náměstí.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

V noci napadlo až patnáct centimetrů sněhu, problémy v dopravě měl Moravskoslezský kraj

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem patnácti centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval. Nový sníh v neděli ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.
včeraAktualizovánovčera v 10:47

V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové

Až deset centimetrů sněhu může od sobotního večera do nedělního poledne napadnout na severní a střední Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech, uvedli meteorologové. Od sobotního večera do nedělního odpoledne platí pro část Jihočeského kraje a severovýchod republiky výstraha před sněhovými jevy. Na severovýchodě může ojediněle přibýt až patnáct centimetrů nového sněhu a hrozí tam i sněhové jazyky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
14. 2. 2026Aktualizováno14. 2. 2026

Hornické stroje opouštějí doly. Část z nich míří do muzeí

Dobývací kombajny, důlní vozíky, důlní vláček nebo buchary. O hornické vybavení, které je stále ještě v podzemí nedávno uzavřeného černouhelného Dolu ČSM na Karvinsku, už mají zájem muzea. České televizi to potvrdilo ostravské industriální muzeum MUSEum+ a ostravský památkový areál Důl Michal. Část zařízení plánuje společnost OKD prodat a část nabídne veřejnosti prostřednictvím svého veřejného prodejního portálu.
14. 2. 2026

Ministerstvo prověří postup soudu v Ostravě kvůli obtěžování zaměstnankyň

Ministerstvo spravedlnosti prověřuje postup vedení Krajského soudu v Ostravě v souvislosti s případem tamního soudce, na jehož nevhodné chování si stěžovaly jeho spolupracovnice. Podle serveru Seznam Zprávy měl šéf soudu Petr Novák informace o možném sexuálním obtěžování od loňského podzimu, trestní oznámení ale podal na konci ledna.
10. 2. 2026

Návštěva staré dámy zviklá morálku v Ostravě

Příjezd bývalé a nyní zámožné rodačky vyvolá ve zchudlém městě morální dilema. Ve hře Návštěva staré dámy ho před sedmdesáti lety rozehrál švýcarský dramatik Friedrich Dürrenmatt. Nyní groteskní tragikomedii nejen o tom, co vše lze koupit za peníze, uvádí Komorní scéna Aréna v Ostravě.
5. 2. 2026

Z Dolu ČSM vyjel poslední vozík. Těžba černého uhlí v Česku skončila

Horníci vyvezli z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku symbolický poslední vozík s černým uhlím. Definitivně tak po téměř 250 letech skončilo dobývání černého uhlí nejen v Ostravsko-karvinském revíru, ale i v celé České republice. Akce související s ukončením těžby potrvají v areálu dolu i v Ostravě celý den a zakončí je bohoslužba za horníky.
4. 2. 2026Aktualizováno4. 2. 2026
Načítání...