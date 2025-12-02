Ministerstvo zrušilo firmě pokutu za znečištění Odry, věc se vrací inspekci


před 36 mminutami

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zrušilo pokutu společnosti BorsodChem MCHZ za znečištění řeky Odry. Resort vyhověl odvolání firmy, které letos v září Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila pokutu za vypouštění zinku a kyanidů do řeky. Chemikálie mohly podle inspekce loni v prosinci otrávit desítky ryb. Případem se tak znovu bude zabývat ČIŽP.

ČT vývoj potvrdila mluvčí MŽP Veronika Krejčí. Ministerstvo podle ní nezpochybnilo, že firma látky do řeky vypouštěla. Chce ale po inspekci vysvětlit, proč proti tomu nic nenamítala, i když o vypouštění zinku věděla dlouhodobě.

„Společnost BorsodChem se vůči pokutě odvolala, MŽP tomuto odvolání vyhovělo a vydalo rozhodnutí, kterým zrušilo rozhodnutí oblastního inspektorátu ČIŽP, a věc mu vrátilo k dalšímu řízení. Znovu tedy bude rozhodovat ČIŽP,“ přiblížila Krejčí. Také vysvětlila, že inspekce neuložila pokutu BorsodChem MCHZ přímo za samotnou havárii. „Pokutovala ji pouze za to, že v konkrétních dnech a časech na přelomu let 2024 a 2025 v rozporu s integrovaným povolením vypouštěla odpadní vody s obsahy zinku a kyanidů do Odry,“ řekla Krejčí.

V Ostravě řeší možnou otravu Odry, uhynulo větší množství ryb
Moravskoslezští hasiči postavili nornou stěnu, která byla kvůli úhynu ryb umístěna v řece Odře

„ČIŽP bylo ovšem z pravidelného monitoringu vypouštěných vod známo, že určité koncentrace zinku jsou dlouhodobě vypouštěny, a až do inkriminovaného období vůči tomu neměla žádné námitky,“ poznamenala mluvčí resortu. „ČIŽP musí zdůvodnit, proč až vyšší koncentraci zinku je možné považovat za přestupek, ač integrované povolení nepřipouštělo žádné obsahy zinku,“ dodala.

Inspekce v září společně s BorsodChem uložila pokutu i firmě GALVAN CZ. Ta se ale proti rozhodnutí neodvolala, pokuta 380 tisíc korun je proto pravomocná. „Havárii na řece Odře 17. prosince 2024 způsobil jednorázový únik dvou znečišťujících látek: kyanidu a zinku,“ uvedla pro ČT už dříve mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

„Na základě důkladného šetření v okolních průmyslových areálech a analýzách odebraných vzorků inspektoři identifikovali dva subjekty, které s uvedenými látkami nakládaly v rozporu s předpisy a mohly ke znečištění řeky Odry přispět,“ doplnila.

Za znečištění Odry dostaly pokutu dvě firmy, kyanid a zinek otrávily ryby
Moravskoslezští hasiči postavili nornou stěnu, která byla kvůli úhynu ryb umístěna v řece Odře (prosinec 2024)

Leklé ryby se objevily na soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz už zmíněného 17. prosince 2024. Původně se případem zabývala policie, v březnu vyšetřování uzavřela s tím, že nešlo o trestný čin, ale o přestupek.

„Znalci zjistili, že se do řeky Odry dostala tekutina, která obsahovala zinek a kyanid. Tato tekutina mohla stéct z jedné nedaleké společnosti přes kanál do řeky Odry. Prověřováním se podařilo prokázat, že ryby uhynuly na kombinované působení zinku a kyanidu,“ sdělila už dříve mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.

